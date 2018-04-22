Şehir hayatını bırakıp köyünde hayvancılık yapıyor

ÇANKIRI (AA) - MUHAMMED KAYGIN - Ankara'da 15 yıl tekstil üzerine iş yeri çalıştıran 34 yaşındaki Ünal Işık, şehrin stresinden uzaklaşmak amacıyla işini bırakıp Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki köyüne dönerek hayvancılık yapmaya başladı.

Ankara'da 15 yıl tekstil işiyle uğraşan Işık, büyük şehrin kalabalığından kurtulmak, daha huzurlu ve doğal ortamda yaşamak amacıyla köyüne yerleşip hayvancılık yapmaya karar verdi.

Fikrini eşi ve yakınlarıyla paylaşan Işık, onların da desteğini alarak çiftlik kurmak için araştırma yaptı. Hayalini gerçekleştirmek için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvuran Işık, projesinin kabul edilmesiyle babasının Çerkeş'in Dikenli köyünde bulunan 2 bin 650 metrekarelik arazisine çiftlik kurmak için harekete geçti.

Çiftliğini kuran Işık, 25 büyükbaş hayvandan elde ettiği sütü satarak geçimini sağlıyor.

"Çok para kazanmayabilirim ama kafam rahat"

Evli ve iki çocuk babası Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehirdeki yaşama göre köyde daha huzurlu ve doğal bir ortam bulunduğunu söyledi.

Köye dönüp çiftlik kurmaya karar verdikten sonra 2016 yılının kasım ayında çalışmalara başladıklarını belirten Işık, "Çiftliği kurma çalışmaları yaklaşık 8 ay sürdü. TKDK'den 487 bin lira civarında hibe aldık. Ankara'daki evimi de sattım. Hayvanlarla birlikte çiftliğin maliyeti 1 milyon 200 bin lirayı buldu." dedi.

Köyüne AB standartlarında bir çiftlik kurduğuna işaret eden Işık, "Çiftliği yaparken birçok kişi bu kadar masrafa gerek olmadığını söyledi ancak artık eski kara düzende yapılan hayvancılık kalmadı. Profesyonelce yapılmayan hiçbir işin geleceği yok." ifadelerini kullandı.

Çiftliği kurarken ailesinden ve çevresinden büyük destek gördüğünü anlatan Işık, şunları kaydetti:

"İnsanlarla uğraşmak daha zordu benim için. İnsanlarla uğraşmaktansa hayvanla uğraşmayı tercih ettim. En azından psikolojik olarak daha rahatım. Çiftliğimizde 25 hayvanımız var. Aylık ortalama 2 ton süt elde ediyoruz. Sütlerimizi daha çok perakende satmaya çalışıyoruz. Kendi müşterilerimiz oluyor, onlara satıyoruz. Belki çok mükemmel para kazanmayabilirim ama kafam rahat. Sağlıklı yaşam çok zor bir şey değil. Sadece bu işi yapmak istemek, sevmek önemli. Zor bir iş değil. Kendine baktığın gibi hayvanlara da öyle bakacaksın."