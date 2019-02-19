Şehir Hastanesi, yurt dışından gelecek hastalarını bekliyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şehir Hastanesi, sağlık turizmi alanında gerekli çalışmaları tamamladıktan sonra "Sağlık Turizmi Yetki Belgesi" aldı.



İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Şehir Hastanesi yetki belgesinin alınması ile uluslararası aracı kuruluşlardan Global Turizm Sağlık Eğitim Pazarlama ve Ticaret Limited Şirketi ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sözleşmenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi, yurt dışından sağlık turizmi için gelecek hastalarını beklemeye başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Mustafa Arık, Kayseri Şehir Hastanesinde ileri teknoloji, tetkiklerin ve birçok tedavi seçeneğinin bulunduğunu belirtti.

Kayseri'nin popüler, tarihi bir şehir olduğunu aktaran Arık, "Biz ayrıca sağlık için de şehrimize gelinmesini istiyoruz. Hastanemizin imkanlarından bütün dünya faydalanabilsin istiyoruz. Sağlık Bakanlığımızın yayımladığı genelgeye göre sağlık turizmi ile ilgilenen birimlerin yani turizm şirketleri olsun hastaneler olsun sağlık turizmi belgesi alması gerekiyor. Biz bu belgeyi aldık. Geçtiğimiz günlerde de Global Turizm ile sağlık turizm anlaşmasını imzalamış bulunuyoruz."

