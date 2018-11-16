KAYSERİ (AA) - Kamu özel sektör iş birliği ile yaptırılan Kayseri Şehir Hastanesi tanıtıldı.

Şehir Hastanesi Konferans Salonu'ndaki toplantıya, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli, Hastane Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, hastane yöneticileri ve basın mensupları katıldı.

Milletvekili Yıldız, sağlıkta yaşanan gelişmelerin sevindirici olduğunu, geçmişe kıyasla sağlık alanında önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini söyledi.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü Basın ve İletişim Daire Başkanı Ali Özhan da insani ve vicdani algıyı öne çıkararak şehir hastanelerdeki hizmetleri anlatan haberler yayınladıklarını aktardı.

Basınla olan ilişkiye önem verdiklerini anlatan Özhan, "Şehir hastanelerinde iletişim ve tanıtım birimleri kurmayı hedefliyoruz. 7/24 il sağlık müdürlüğümüzdeki basından sorumlu arkadaşlarımıza ulaşabileceksiniz. Olumsuz haberleri de geliştirici bir eleştiri olarak kabul ediyoruz." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Benli de Şehir Hastanesinin Türkiye'de kamu özel işbirliğiyle hizmete açılan Türkiye'nin en büyük hastanesi olduğunu belirtti.

Sağlık alanında yaşanan sorunlarda iletişim kanallarını açık tutmak istediklerini ifade eden Benli, etkin bir iletişim kurmaya çalıştıklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından yöneticiler, gazetecilerin sorularını yanıtladı ve hastanenin özellikli birimleri katılımcılara gezdirildi.











