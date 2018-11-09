Şehir Hastanesi çalışanları lösemili çocukları eğlendirdi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Şehir Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören çocuklara ve ailelerine yönelik moral etkinliği düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, çocuk hastalıkları kliniği hematoloji servisinde düzenlenen etkinliğe, Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik, hastane yöneticileri, doktorlar ve çocukların aileleri katıldı.

Programda konuşan Başhekim Çelik, "Bugün burada gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliğimizde yavrularımızın mutluluğuna ortak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Devam eden tedavilerinin yanı sıra bu ve benzeri etkinliklerle çocuklarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, lösemi tedavisi gören çocuklar, doktorlar tarafından kendilerine hediye edilen kostümlerle dans etti.

Palyaçoların, maskotların ve Hacivat Karagöz kukla gösterilerinin yapıldığı etkinlikte, Celal Bayar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan oyunlar, çocukları eğlendirdi.



















