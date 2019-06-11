Şehir Hastanesi ağrılara şifa oluyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Şehir Hastanesi Algoloji Polikliniği'nde ağrı şikayeti olan hastalar şifa buluyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2 algoloji uzmanının bulunduğu poliklinik, Kayseri'nin yanı sıra çevre illerden gelen hastalar için de umut oluyor.

Poliklinikle ilgili bilgi veren Algoloji Uzmanı Dr. Emel Güler, şunları kaydetti:

"Algoloji kısaca ağrı bilimi olup, ağrı tedavisinde ilaç tedavisi veya ek olarak girişimsel dediğimiz iğne tedavilerini uygulayan bir bilim dalıdır. Hastalar bize ağrı ile geldiğinde, ağrısı ile ilgili kaynağın neresi olduğunu araştıran, araştırdıktan sonra sonuçlarına göre ilaç tedavisi ya da gerekli görüldüğünde iğne tedavisi uygulayan bölüm olarak karşımıza çıkar. Bize başvuran hastalar daha çok bel, boyun, sırt ağrıları, eklem kireçlenmelerine bağlı ağrılar, kanser ağrıları, baş ağrıları ile geliyor. Hastalar, ana branş uzmanları tarafından bizlere yönlendiriliyor."

Birçok ilde algoloji uzmanı bulunmamasına rağmen, Kayseri'nin bu konuda çok şanslı olduğunu vurgulayan Güler, "Kayseri'de üniversite hastanesi haricinde sadece Kayseri Şehir Hastanesinde 2 algoloji uzmanı bulunmaktadır. Bu nedenle çevre illerden çok fazla hastamız, hasta referansı ile bize başvurmaktadır." ifadelerini kullandı.

Ağrılarından poliklinikte uygulanan tedavi ile kurtulan Çiğdem Sarı ise tavsiye üzerine polikliniğe geldiğini ve memnun kaldığını belirtti.