Şehidin çocukları için sünnet töreni

SİVAS (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda 2016'da şehit olan özel harekat polisi Hakan Yurtoğlu'nun çocukları Muhammet Taha (6) ve Yusuf Emin (4) için sünnet töreni düzenlendi.

Yurtoğlu'nun çocuklarının sünnet düğünü için Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, makam aracını süsletti. Muhammet Taha ve Yusuf Emin, özel harekat polislerinin de katıldığı konvoy eşliğinde Kardeşler Mahallesi'ndeki evlerinden babalarının kabrinin bulunduğu Yukarı Tekke Polis Şehitliği'ne gitti.

Burada Yurtoğlu ve diğer şehitler için dua edildi. Muhammet Taha ve Yusuf Emin'in babalarının kabrini ziyareti sırasında bazı yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Şehit annesi Şemsi Yurtoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sünnet düğününün gerçekleşmesinde katkısı bulunan herkese teşekkür etti.

Eşinin silah arkadaşlarının, bu günlerinde kendilerini yalnız bırakmadığını belirten Yurtoğlu, "Yetkililerimizden, herkesten Allah razı olsun. Bizi bu günümüzde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızdalar. Biraz önce de okula gittim geldim, Valimizden de Allah razı olsun, okula ismini verdi." dedi.

Muhammet Taha ve Yusuf Emin ile beraberindekiler daha sonra konvoy eşliğinde sünnet düğününün yapılacağı salona geçti.

Programa, şehit Yurtoğlu'nun ailesi, Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Harun Tan, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, Özel Harekat Şube Müdürü Selahattin Koç ve özel harekat polisleri katıldı.

Erzurum Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevliyken geçici görevle Nusaybin'e giden Hakan Yurtoğlu,1 Nisan 2016'da, terör örgütüne yönelik operasyonda PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra şehit olmuştu.

