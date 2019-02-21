Şehidin anısına köşe oluşturdular

SİVAS (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Aktütün Sınır Karakolu'na 2008 yılında teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan jandarma uzman çavuş Muhammed Bahattin Erturhan anısına, isminin verildiği okulda köşe oluşturuldu.

Şehidin annesi İsmihan ve babası Mehmet Erturhan, TOKİ Şehit Uzman Çavuş Bahaddin Erturhan Ortaokulu yöneticileri tarafından okulda misafir edildi. Müdür yardımcısı Fatma Tataroğlu, öğretmenler ve öğrenciler tarafından karşılanan şehit ailesi, oğullarının anısına oluşturulan köşede duygu dolu anlar yaşadı.

Şehit babası Mehmet Erturhan, duyarlı davranışlarından dolayı okul idaresine teşekkür etti.

Tataroğlu, vatan ve bayrak uğruna canlarını seve seve fedan eden şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlıklı ve mutlu bir ömür diledi. Şehit ailelerinin kendilerine şehitlerin emaneti olduğunu dile getiren Tataroğlu, şehit babası Mehmet Erturhan'a oğlunun fotoğrafını takdim etti.













