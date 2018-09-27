Şehidin adı okula verildi

SİVAS (AA) - Şehit Piyade Uzman Çavuş Fazlı Altuntaş'ın ismi okula verildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında PKK’lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fazlı Altuntaş'ın adı Sivas’ın Gemerek ilçesinde bir okula verildi.

Gemerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Celalettin Çınar, "Şehidimizin adı bu okulda yaşayacak. İnşallah bu okulumuzda nice Fazlı Altuntaş'lar yetişecek." diye konuştu.

Törene, Gemerek Kaymakamı Kübra Karaalioğlu, Şehit Uzman Çavuş Fazlı Altuntaş'ın annesi Züleyha, babası Köksal Altuntaş da katıldı.