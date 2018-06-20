Şehidin adı kütüphanede yaşatılacak

ANKARA (AA) - Şehit Kütüphaneleri Topluluğunca, 1995 yılında babası da şehit olan Uzman Çavuş Mahmut Uslu'nun da aralarında bulunduğu 4 şehit adına kütüphane açıldı.



Yenimahalle ilçesindeki Ahmet Hamdi Tanpınar Ortaokulunda, polis babası da 1995 yılında şehit olan ve Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Mahmut Uslu, şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Uygun, şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Adil Yurtoğlu ve şehit Polis Memuru Çağdaş Tamkoç'un adının verildiği kütüphanenin açılışı yapıldı.

Açılışa Yenimahalle Kaymakamı Selda Dural, Şehit Kütüphaneleri Topluluğu Koordinatörü Sercan Kürklü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, şehit aileri ve proje gönüllüleri katıldı.

Eşini ve oğlunu şehit veren Devlet Övünç Madalyası sahibi Mürşide Uslu, törende yaptığı konuşmada, şehit oğlu Mahmut Uslu 4,5 yaşındayken eşini şehit verdiğini anlattı.

Teröristlerin ve onlara destek verenlerin cezasız kalmayacağını belirten Uslu, "Gururla, dimdik ve şehitliğin verdiği onurla, oğlum ve eşime sonsuza dek kavuşacağım günü bekliyorum." dedi.