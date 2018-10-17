"Şehidimin gülen yüzü unutulmasın"

KONYA (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde şubat ayında devriye görevi yapan polis aracının zırhlı araçla çarpışması sonucu şehit düşen Konyalı polis memuru Ali Ergün için, eşi tarafından, Konya'nın Akşehir ilçesinde yaptırılan tatlı su çeşmesinin açılışı yapıldı.

Şehit polis memuru Ali Ergün adına semt pazarı girişine yaptırılan tatlı su çeşmesinin açılış töreni, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından şehit için dua edildi.

Şehidin eşi Funda Ergün, açılışta yaptığı konuşmada, hayata oğluyla sıkıca tutunduklarını söyledi.

Eşinin adını, yaptırdığı tatlı su çeşmesinde yaşatacağını ifade eden Ergün, "Onun hem adı hem de gülen yüzü unutulmasın diye fotoğrafının bulunduğu bir çeşme yaptırmaya karar verdim. Oğlumla birlikte babasının çeşmesinin açılışına geldik. Onu hiçbir şekilde unutturmayacağım." dedi.

Ergün, şehit eşini daima yanında hissettiğini, çeşmeden su içenlerin şehidi için Fatiha okuyup dua etmelerini temenni etti.

- "Ben onun anasıyım, ateş düşüp yanasıyım"



Şehidin annesi Döndü Ergün ise "Ben onun anasıyım, ateş düşüp yanasıyım. Saçının telini dünyalara değişmem." diyerek gözyaşı döktü.

Bu sırada şehit Ergün'ün doğumunu göremediği ve kendi ismi verilen 6 aylık oğlu Ali'nin, babasının çeşme üzerine nakşedilen resmine dokunduğu anlar herkesi duygulandırdı.

Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk de şehit eşine teşekkür ederek, Mehmetçik'in terörle mücadeleyi sonuna kadar yürüteceğini anlattı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tatlı su çeşmesinin açılışı gerçekleştirildi.

Çeşmenin açılışına şehidin yakınları ile Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Emre Çapan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, İYİ Parti İlçe Başkanı Muttalip Uysal ve çok sayıda vatandaş katıldı.