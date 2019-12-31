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Sedir ağacını kesmemek için nöbet kulübesinin ağaca uydurdular
Genel 31.12.2019, 16:17
KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde 45 yıllık sedir ağacının gövde bölümü, İlçe Jandarma Komutanlığı önünde bulunan nizamiye giriş kapısı nöbet kulübesinin içinden geçiyor.
Kulübeyi ağacın kökleri duvarların içinde kalacak şekilde tasarladılar. Bunun üzerine ağacın kökleri ve gövdesinin bir bölümü nöbet kulübesinin içinde, dalları ve diğer bölümleri ise dışarıda kaldı.
Ağaç sevgisiyle takdir toplayan nöbetçi asker, "Nöbet kulübesi yaparken ağaç yerinde dursun, zarar görmesin diye etrafını tuğlayla ördük. Gelenler şaşırıyor ve kesmediğimize memnun oluyorlar." dedi.
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