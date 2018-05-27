ŞEDEF, Zara'da iftar programı düzenledi

SİVAS (AA) - Merkezi İstanbul'da bulunan Şerefiye Dernekler Federasyonu (ŞEDEF), Zara ilçesinde iftar programı düzenledi.

İlçede bir otelde düzenlenen programda konuşan Zara Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, "Şerefiye, doğal güzellikleri ve sıcak kanlı insanları ile ilçemizin değerli bölgelerinden biridir. Bizler de çalışmalarla Şerefiye'nin zenginliğine değer katmaya çalışıyoruz." dedi.

Zara Belediye Başkanı Sayıt Ahmet Pala ise programın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayarak, "Sivil toplum kuruluşlarımız içerisinde en eski başkanlarımızdan Ahmet Turan Bey ve yönetimini düzenledikleri festivaller ve organizasyonlardan dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Federasyon Başkanı Ahmet Turan Altun da iftar programının bu yıl üçüncüsünü düzenlediklerini söyleyerek, "İftar programımızın ilk ikisini geçtiğimiz yıllarda Şerefiye merkezde düzenlemiştik. İlçe protokolümüz, bölge muhtarlarımızın yoğun katılımları bizleri memnun etmiştir." ifadelerini kullandı.

İftar programına, ilçe protokolü, muhtarlar, Zaralılar Vakfı Başkanı Adnan Şimşek, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, Zara Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Okur, iş adamları ile davetliler katıldı.