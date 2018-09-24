Sedanur'un ölümüne ilişkin soruşturmaya yayın yasağı

KARS

Kars Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kağızman ilçesi Paslı köyünde Sedanur Güzel'in ölü olarak bulunmasına ilişkin Kağızman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, fail ya da faillerin yakalanması için soruşturma başlatıldığını belirtti.

Sedanur'un cenazesi bulundu

Soruşturmanın devam ettiğini dile getiren Camgöz, "Sedanur Güzel'in ölü bulunmasına ilişkin Kağızman Sulh Ceza Mahkemesince yayın yasağı kararı alınmıştır." diye konuştu.

Kağızman Sulh Ceza Mahkemesinin yayın yasağına ilişkin kararında şu ifadelere yer verildi:

"Yazılı ve görsel basın ile internet medyasında olaya iştirak etme şüphesi bulunan kişilerle ilgili birtakım bilgilerin yayınlandığının müşahade edildiği, bu durumun soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olduğu göz önüne alındığında, 5189 sayılı yasanın 3/2 maddesindeki koşulların oluştuğu anlaşıldığından, soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamı hakkında yazılı, görsel, eleştiri ve sosyal medya ile internet ortamında her türlü haber, röportaj ve benzeri yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verildi."

Muhabir: Cüneyt Çelik