Sedanur'un okulunda hüzün hakim

KARS (AA) - Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde Esin Çağdaş İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören ve pazar günü ölü bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in sırasına fotoğrafları bırakıldı. "Sedanur Güzel, melek yüzlü kızımız kalbimiz hep seninle olacak" yazısının konulduğu sırada hüzünlü anlar yaşandı. Okuldaki tüm öğrenciler, yakalarına Güzel'in fotoğraflarını taktı.

"Bu, insanın yapabileceği bir durum değil"

Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sedanur Güzel'in ölümünün kendilerini yasa boğduğunu söyledi.

Güzel'in ailesine başsağlığı dileyen Bayşar, "Bu, insanın yapabileceği bir durum değil, duyduğumuz ilk andan itibaren tüylerimiz diken diken oldu. Bu yaştaki bir çocuğa böyle canice hareketi yapanın benimle aynı duyguları paylaşması, bizim gibi bir insan olması mümkün değil. " dedi.

Bayşar, okulda öğrenim gören öğrencilerin durumdan etkilenmemesi için öğretmenleri görevlendirdiklerini anlatarak, "Çocuklarımızın yanına geldik onların yaşayabileceği birtakım travmaları önlemek maksadıyla ilçe merkezinde görev yapan rehber, psikolojik, danışman öğretmenlerimiz getirdik. İnşallah bu hafta boyunca danışman öğretmenlerimizle birlikte okulumuzda bulunacağız. Çocukların yaşayabileceği sıkıntıları engellemeye çalışacağız." diye konuştu.

"Sedanur için başarılı olacağız"

Öğrencilerin derslerine odaklanmasını isteyen Bayşar, "Öğrencilerimiz okullarına güvenle gelip gitsinler, Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı yaşamayacağız. Biz, Sedanur için derslerimize daha çok çalışacağız, daha çok başarılı olacağız. İnşallah devlet yetkilileri kısa zamanda bu insanlık suçunu işleyen kişiyi bulur ve cezasını verir." ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Murat Demirci de okulda yaptığı konuşmada, Sedanur'un acı haberini aldıklarını ifade ederek, "Buna 'dur' dememiz lazım. Giden canlar sizin kardeşiniz, akrabanız eşiniz dostunuz. Geleceğimiz olan nesil gitmek üzere. Yarının nesli sizler olacaksınız. Annenizden babanızdan bir şey saklamayın. Yaşadığınız bir sıkıntıyı onlara anlatın." ifadelerini kullandı.

Öğretmeninden Sedanur'a duygu dolu mektup

Sedanur Güzel'in oturduğu sırasına, fotoğraflarının yanı sıra bir de mektup bırakıldı.

Sedanur'un ana sınıfı öğretmeni Melek Akalın tarafından kaleme alınan mektup, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Mektubu okuyan Kağızman İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Bayşar, yoğun duygular yaşadı.

Melek Akalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sedanur Güzel ile 3 yıl önce tanıştığını ifade ederek, "Sedanur'un ilk okul anıları benimleydi. Okul deneyimleri, okula alışamayışı, korkuları hep benimleydi." dedi.

Minik öğrencilerinin ölümüyle yasa boğulduklarını belirten Akalın, "Sedanur benim ilk öğrencilerimdendi, benim için ayrı bir yeri vardı. Böyle bir durumda kalmak istemezdik. Keşke dünyada hiç bir çocuk ölümün yanından dahi geçmese. Ama Sedanur böyle bir şey yaşadı, cahilce katledildi, bu konu üzerinde başka bir şey söylenemiyor." diye konuştu.

"Sedanur hemşire olmak istiyordu"

Akalın, Sedanur'un okuldaki hallerini anlatarak, şunları söyledi:

"Sedanur hareketli oyunları çok severdi. Geçen yıl geçirdiği trafik kazasına kadar çok hareketliydi. Kaydıraktan kaymak onun için büyük bir zevkti. Sedanur kazadan sonra hastanede kaldığı sürede hemşiresi ona çok iyi davranmış ve oyuncak hediye etmiş. Sedanur da hemşire olmak istiyordu, hemşire ve doktorlara ayrı bir ilgisi vardı ama ne yazık ki olamadı."

"İnsanlık öldü kızım"

Sedanur'un öğretmeni Melek Akalın, mektubunda şu ifadelere yer verdi:

"Sedanur'um, ilk defa söylediklerimi dinlemeyeceksin biliyorum. Oysa o yumuk yumuk minicik ellerini çenene koyup gözlerini gözlerime dikip anlattıklarımı dinlemeni ne çok isterdim. İnsanlık öldü kızım, insanlık senle birlikte o taşların altında can verdi, seninle birlikte tabuta konuldu, seninle birlikte mezarlıkta gömüldü canım kızım.

Canım kızım, bir gün hepimiz yanına cennete geleceğiz ve her ne istersen birlikte neşe içinde oynayacağız, buna inan yavrum. O vakit gelinceye kadar saklambaç oynamaya ne dersin? Sen cennete saklan, dur ben dünyada seni arayayım. Zaman zaman bulamıyorum diye kıkırdama seslerini duyayım. Sonra yeniden saklan, ben dünyadaki tüm çocukların gülümsemesini sana benzetip oynayayım, olur mu canım kızım."

Olay

Kars'ın Kağızman ilçesi Paslı köyünde 16 Eylül'de yabani meyve toplamaya çıkan Sedanur Güzel kaybolmuştu. Köylülerle kırsalda yapılan arama çalışmalarından sonuç alamayan aile, durumu jandarmaya bildirmişti. JAK timleri, AFAD ekipleri ve UMKE görevlileri Güzel'in bulunması için arama çalışması başlatmış, aramalar sonucu Güzel'in cesedi, köyün 1 kilometre uzağında üzeri taşlarla vaziyette örtülü bulunmuştu.

Muhabir: Cüneyt Çelik