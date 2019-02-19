Securitas'tan otel güvenliğine yeni çözümler

İSTANBUL (AA) - Securitas, otelcilik sektörüne yönelik geliştirilen güvenlik uygulamalarına yenilerini eklerken, müşteri memnuniyetini de ön planda tutuyor.

Securitas'tan yapılan açıklamaya göre, son dönemde yaşanan güvenlik hassasiyetleri, otel misafirlerinin konfor ve "güvenli otel sertifikası" arayışını artırdı.

Söz konusu sertifika, otel seçimlerinde belirleyici faktör haline gelirken, Securitas yetkilileri de bu kapsamda oteller için uyguladıkları birtakım özel uygulamalarını açıkladı.

Bu kapsamda Securitas, güvenli otel sertifikası verirken "otel sınırlarına gelen araçların fiziki ve elektronik kontrole tabi tutulması", "araç altı aramalarında arama cihazı ve görüntüleme sistemlerinin etkin kullanımı", "Araç Plaka Okuma Sistemleri'nin kullanılması", "misafir giriş noktalarında X-ray, kapı dedektörü, bomba iz dedektörlerinin bulundurulması" gibi noktalara dikkat ediyor.

Otellerin öncelikli riskleri arasında yer alan hırsızlık vakalarına karşı da teknoloji destekli birçok tedbir geliştiren Securitas, bu tedbirleri, otelcilik sektörüne sunduğu çözümlerin standart güvenlik uygulamaları içinde sunuyor.

Öte yandan, tüm otel kullanıcılarının hareketliliği bir giriş-çıkış otomasyonu tarafından kontrol edilirken, misafir odalarına geçişler enkoder sistemiyle kısıtlanıyor.

Hizmet personelinin anahtar kullanımını da elektronik olarak takip eden Securitas, otel güvenlik yöneticilerinin de her an erişebildiği internet tabanlı iş yönetim platformu sayesinde otelde yaşanan vakaları da anlık olarak izleyebiliyor ve ilave tedbirleri anında alabiliyor.





- Özel itfaiye hizmetleri ile oteller güvende

Securitas, oteller için itfaiye hizmetleri çözümü de sunuyor.

Otelcilik sektörünün önde gelen firmaları, tesis ve binalarının güvenlik hizmetlerine ek olarak itfaiye hizmeti aldıklarında ciddi tasarruf elde ediyor ve riskleri en doğru şekilde minimize ediyor.

Özel eğitimlerden geçirilen güvenlik elemanları, aynı zamanda itfaiye yardımcı elemanı olarak kullanılırken, böylece hem özel itfaiye hizmetlerinde tasarruflar sağlanıyor hem de müşterilerin konforlu bir deneyim elde etmesi garanti altına alınıyor.







