Securitas Karadeniz bölgesinde büyüyor

İSTANBUL (AA) - Güvenlik sektörünün önde gelen şirketlerinden Securitas, Karadeniz bölgesindeki yapılanmasına hız verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Karadeniz bölgesinde büyüyen Securitas, bölgeden 2019 sonuna kadar 100 kişiden fazla istihdam planlıyor. Dünyada 55 ülkede faaliyet gösteren Securitas, Türkiye’de ise 2 bin 900 hizmet noktasında 20 bine yakın çalışanıyla hizmet sunuyor.

Securitas bölgedeki gelişimini desteklemek amacıyla 23-24 Kasım'da Samsun’da gerçekleştirilen İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı’na (SAMİF-2018) katıldı. Fuarda hem potansiyel müşterilerle hem de bu sektörde çalışmak isteyen potansiyel çalışanlarla bir araya gelecek.

Fortune 500 listesinde çalışan sayısında Türkiye’nin dev şirketleri arasında 22. sırada yerini alan Securitas Türkiye, 2018 yılında da insan kaynağına 5 milyon TL’lik yatırım yapmayı hedefliyor.

“Securitas Çalışanlarıdır” mottosuyla insan kaynakları stratejisine yön veren Securitas Türkiye, açık ve şeffaf yönetim politikasıyla çalışanlarına fırsat eşitliği ve kendilerini geliştirme imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Securitas İnsan Kaynakları Koordinatörü Ebru Gültekin, Securitas idari kadrosunun yüzde 30’unun güvenlik görevliliğinden gelen çalışanlardan oluştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Securitas, tüm çalışanlarının kişisel gelişimlerine olanak sağlayan, sürekli öğrenen ve öğreten bir organizasyondur. Çalışanlarımızın gelişimi için şirket içi eğitimlerle kariyer planlamalarına destek olurken bu yıl 'sanal eğitimlere' de ağırlık veriyoruz. Tüm idari ve saha çalışanlarımızın bir araya gelebilmesi amacı ile hayata geçirdiğimiz Securitas Çalışan Portal’ı üzerinden online eğitimlerimizi saha ve idari kadrodaki çalışanlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda tamamen içeriden beslenen içeriklerle tasarlıyoruz. Çalışanlarımızın mesleki açıdan kendilerini geliştirmelerinin yanı sıra kişisel gelişimlerine yönelik olarak da her yıl gerçekleştirdiğimiz buluşmalar mevcut."

Telekomünikasyondan finansa, havacılıktan madenciliğe, enerji sektöründen endüstriyel tesislere kadar 21 segmente özel güvenlik çözümleri sunan Securitas Türkiye, 9 Bölge Müdürlüğünde yaklaşık 20 bin çalışanı ile 75 ilde, 800 farklı projede 2 bin 900 hizmet noktasında hizmet veriyor.