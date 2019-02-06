Seçmenler nerede oy kullanabileceklerini internetten öğrenebilecek

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK), internet sitesinden 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde nerede ve hangi sandıkta oy kullanılabileceğine ilişkin sorgulamanın yapıldığı uygulamayı aktif hale getirdi.

Seçmenler, "www.ysk.gov.tr" internet sitesinden "Nerede oy kullanacağım" linkini tıkladıktan sonra T.C. Kimlik Numarası ile istenen bilgileri girerek, hangi okulda ve sandıkta oy kullanabileceklerini öğrenebiliyor.

Ayrıca, bu bilgilere "e-Devlet" ile YSK'nin "Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması"ndan da ulaşılabiliyor.



Muhabir: Kemal Karadağ