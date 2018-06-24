Seçmeni engelleme iddiası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Sarız ilçesinde bir mahallede seçimi boykot edenlerin, boykot kararına uymayan seçmenlerin oy kullanmalarını engellemek istediği öne sürüldü.

Sarız'ın 208 seçmeni bulunan Tekneli Mahallesi'nin bazı sakinleri, arazilerinin tapulaştırma çalışmalarında sorun yaşadıklarını gerekçe göstererek, seçimlerde oy kullanmama kararı aldı.

Boykot kararı alanlardan bazılarının, karara uymayıp oy kullanmak isteyen seçmenleri engellediği iddiası üzerine Sarız Kaymakamı Ahmet Solmaz, ilçe seçim kurulu görevlileri ve jandarma ekipleriyle Tekneli Mahallesi'ne gitti.

Seçmenin hür iradesinin engellenmemesi yönünde mahalleliyi uyaran Solmaz ve ekipler, önlem alarak 20 kişinin oy kullanmasını sağladı.

Kaymakam Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu durumun bazı sosyal medya mecralarında farklı yansıtılmaya çalışıldığını belirterek, "Seçimde oy kullanmama kararı alan bazı vatandaşların, oy kullanmak isteyen seçmenlerin sandık başına gitmesine engel olmaya çalıştığı ihbarını aldık. Jandarma ekiplerimizle bu kişileri sandık başından uzak tutarak, vatandaşların hür iradesini sandığa yansıtmalarını sağladık. Bu sırada provokatör olarak davranan birkaç kişiyi kontrol altında tuttuk, gözaltına almadık. Bu durum, vatandaşa baskı yaptığımız şeklinde yanlış yansıtılmaya çalışıldı. Mahallede olumsuz bir durum yok. 17 seçmen oy kullandı." diye konuştu.