'Seçmen listelerini kontrol etmek için bugün son gün'

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Mahalli İdareler Genel Seçimleri için askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi listeleri, bugün saat 17.00'de askıdan inecek.

Seçmen sorgulamanızı YSK'nın internet sitesinden de yapabilirsiniz.

YSK'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırladığı seçim takvimine göre, 4 Ocak'ta askıya çıkan seçmen listeleri, bugün askıdan inecek. Seçmenler, saat 17.00'ye kadar listeleri kontrol edebilecek.

Öte yandan, hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanmalarına yönelik yapılacak başvurular da bugün tamamlanacak.

Muhabir: Kemal Karadağ