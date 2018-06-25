Seçimin kesin sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu

ANKARA (AA) - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Kuruldan çıkışında basın mensuplarının soruları üzerine, itiraz sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sadi Güven, "Seçim ikinci tura kalsaydı (29 Haziran) cuma günü itirazları değerlendirip kesin sonuçları açıklayacaktık. Ancak birinci turda cumhurbaşkanı seçimi sonuçlandığı için normal milletvekili seçimindeki süreci burada işleteceğiz. Buna göre önümüzdeki hafta yani 4 Temmuz itibariyle bizde sonuçlanacak ve 5 Temmuz günü sonuçları açıklayacağız." dedi.

Normal milletvekili sürecindeki sürecin burada da işleyeceğini belirten Güven, Kurulun bu konuda karar aldığını ifade etti.

Bir başka soru üzerine Güven, sandık sonuç tutanaklarının yüzde 100'e yakınının sisteme girdiğini, sadece 41 gümrük kapısındaki sonuçların sisteme girilmediğini aktardı.

Güven, "Yüzde 99,98 oranında sandık sonuç tutanaklarını taramak suretiyle sisteme girdik ve tüm siyasi partilerimizle paylaştık. Yurt içi tutanakların yüzde 100'ü sisteme girmiş vaziyette. Buna göre cumhurbaşkanlığı seçiminde geçerli oylar 50 milyon 65 bin 80. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın almış olduğu oy ise 26 milyon 328 bin 42. Bunlar, 41 gümrük kapısı sonuçları girmeden önceki son rakamlar." diye konuştu.

İtirazlarla ilgili sürecin tamamlanmasıyla sonuçlar ilan edilecek

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimine ilişkin ilk itirazlar seçim günü sandık kurullarına yapıldı. Sandık kurulları yasa gereği bu itirazları derhal karara bağladı.

Sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı itirazlar ise ilçe seçim kurullarına yapılacak. İtiraz başvuruları yarın saat 15.00'te sona erecek. İtirazların ilçe seçim kurulları tarafından 28 Haziran saat 17.00'ye kadar karara bağlanması gerekiyor.

İlçe seçim kurullarının kararlarına ise 29 Haziran saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabilecek. Bu itirazlar ise il seçim kurullarınca, 1 Temmuz saat 17.00'ye kadar karara bağlanacak.

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı ise 4 Temmuz'a kadar YSK'ye itiraz edilecek. YSK aynı gün saat saat 17.00'ye kadar itirazları karara bağlayacak.

YSK, kesin seçim sonuçlarını 5 Temmuz'da açıklayacak.

Anayasa'ya göre, seçim sonucunun YSK tarafından ilanını takip eden üçüncü gün, yani 8 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi saat 15.00'te kendiliğinden toplanacak.

Bu toplantıya en yaşlı milletvekili başkanlık edecek. Toplantıda milletvekilleri ant içecek.

Milletvekillerinin yemin töreninin ardından aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da TBMM'de yemin etmesi bekleniyor.

Muhabir: Aylin Sırıklı, Ferdi Türkten