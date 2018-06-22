KAYSERİ (AA) - Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için partilerin çalışmaları, Kayseri'de adeta bir demokrasi şöleni ve kardeşlik havasında geçiyor.

Seçime yönelik mesajlarını vatandaşlara doğrudan iletebilmeyi amaçlayan partiler, seçim günü yaklaştıkça Cumhuriyet Meydanı'nda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Aynı meydanda stantlar kuran, çadırlar açan partilerin temsilcileri, demokratik bir ortamda ve kardeşlik havasında bu faaliyetlerini yürütüyor.

Partilerin seçim müziklerinin yükseldiği, tanıtım broşürlerinin dağıtıldığı, şiirlerin okunup halayların çekildiği meydandaki çalışmaların yanında, seçim araçları da bu heyecanı tüm kente taşımak için sokak sokak geziyor.

Komşuluk ilişkisini seçim çalışmalarını yaptıkları Cumhuriyet Meydanı'na taşıyan partililer, demokrasi bilinciyle birbirlerine de ikramlarda bulunup sohbet etmeyi de ihmal etmiyor.

AK Parti Gençlik Kolları Mahalle Başkanı Mahir Erciyes, AA muhabirine yaptığı açıklama, tek düşünlerinin ülke sevdası olduğu söyledi.

Güzel bir ortamda seçim çalışmalarını yürüttüklerini ifade eden Erciyes, şunları kaydetti:

"Stanttaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Herkes seçim çalışmalarını yürütmek için hür. İsteyen istediği yere stant açıyor. Bu da güzel bir şey. Her şey çok güzel. Herkes kardeş gibi. İsteyen istediği yere giderek çayını kahvesini alıp içiyor. Keşke hep böyle olsa. Hep iç içe, birlikte olsak."

MHP il yönetiminde görevli Yüksel Dişçeken ise, kardeşlik bilinciyle seçim çalışmalarını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çok güzel bir ortam var. Kimse kimseye rahatsızlık vermiyor. Her şey çok güzel. Seçime çok az bir süre kaldı onu bekliyoruz ve heyecanlıyız. Birbirimizden çay, su alıp içiyoruz. Birbirimize ikramlarımız oluyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Ülkemiz için bu gerekli zaten. Bizim genel başkanımız da bunu istiyor. Biz de inşallah onun yolunda gideceğiz." diye konuştu.

Saadet Partisi il yönetiminde görevli İsmail Adalar da, Kayseri'deki kardeşlik havasının herkese örnek olmasını istediğini dile getirdi.

Seçimlerin Türkiye'ye hayırlar getirmesi temennisinde bulunan Adalar, şöyle devam etti:

"Kayseri'de tüm Türkiye'ye örnek olacak bir seçim havası var. Bütün partililer kendi stantlarının etrafında broşürlerini dağıtıyor, sohbet ediyor. Çay, kahve ikramları oluyor. Kayseri'de kardeşlik havası içerisinde bir seçim geçiriyoruz. Kayseri'deki bu havanın özellikle bütün Türkiye'ye örnek olmasını temenni ediyoruz. Özellikle seçim sürecinde karşı tarafa ayrıştırıcı bir dil kullanılmamasına en büyük cevabı Kayseri'den veriyoruz."

CHP yönetiminde görevli Gülsüm Şahin, "Çok güzel bir seçim havası var. Kardeşlik havasında geçiyor. Bütün partililer bütün stantları gezerek hayırlı olsun mesajlarını verip iyi dileklerini iletti. Gayet güzel. Gidişattan biz çok memnunuz. İnşallah her şey çok güzel olacak. Geleceğimiz güzel olacak." diye konuştu.

İYİ Parti Kayseri milletvekili adayı Mesut Uçan ise, festival havasında bir seçim çalışması ortamı olduğunu ve Cumhuriyet Meydanı'nda birbirine hoşgörülü davranan, başarı dileyen bir görüntü olduğunu söyledi.

Öte yandan, Ozan Abdullah Öztürk de eline aldığı sazıyla seçimler için bestelediği türküsünü seslendirip, vatandaşlara seçimlere katılım çağrısı yaptı.