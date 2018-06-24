Seçim kampanyaları demokrasi festivaline dönüştü

ANKARA (AA) - Türkiye'nin yeni yönetim sistemiyle tanışacağı Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, demokrasi şöleni olarak tarihe geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Nisan'da açıkladığı erken seçim kararının ardından başlayan seçim süreci, renkli görüntüler ve ilginç seçim kampanyalarıyla hafızalarda yer alacak.

Bu süreçte festival alanlarını aratmayan miting meydanlarda toplanan yüz binlerce kişi, demokrasi fotoğrafı verdi.

AK Parti, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım öncülüğünde 81 ilde vatandaşlarla buluştu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, miting alanlarından vaatlerini anlatırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise salon toplantılarında seçmenlerine çağrıda bulundu.

Gündüz miting alanlarında ve sokaklarda seçmenlerle buluşan liderler, akşam saatlerinde ise haber televizyonlarının canlı yayın konuğu oldu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

- Sosyal medya aktif olarak kullanıldı

Önceki seçimlerde olduğu gibi partiler ve cumhurbaşkanı adayları, sosyal medya üzerinden de seçmelere ulaşarak oy istedi. Cumhurbaşkanı ve milletvekili adayları daha çok vatandaşa ulaşabilmek için mitinglerini ve seçim çalışmalarını bu mecralardan canlı yayınladı.

Bu süreçte Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun sosyal medya mecraları üzerinden düzenlediği "e-miting"ler, siyasi literatürde yeni bir kavram olarak yer edindi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun posterlerinin bulunduğu CHP'nin seçim aracından, Cumhurbaşkanı Erdoğan için bestelenen seçim şarkısının çalınması, aynı aracın şoförünün de Rabia işareti yapması sosyal medyada en çok paylaşılan görüntüler arasında yer aldı.

- Miting alanlarında demokrasi şöleni

Mitinglere katılım sayısının çokça tartışıldığı bu dönemde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın İstanbul Yenikapı Meydan'ındaki 1 milyon 300 bin kişinin katıldığı miting ile İnce'nin İzmir Gündoğdu Meydanındaki mitingi, demokrasinin fotoğrafı oldu.

Bazı milletvekili adayları, çeşitli promosyonlarla seçmenin ilgisini çekmeye çalışırken, siyasi partilerin yan yana stantlarda demokratik bir şekilde çalışmalarını sürdürmeleri takdir topladı. Birçok yerde, cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarının posterlerinin aynı yere asılması, çalışmaların demokratik bir ortamda geçtiğinin bir başka göstergesi oldu.

Birçok ilde, AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HÜDA-PAR, HDP ve Vatan Partisi aynı alanlarda çalışarak vaatlerini anlattı.

Bu kapsamda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında demokrasi direnişinin sembolü haline gelen ve adı "15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı" olarak değişen alanda, söz konusu partilerin temsilcileri yan yana stantlarda propaganda çalışması yürüttü.

Yalova'da ise AK Parti, MHP, CHP, HÜDA-PAR ve Vatan Partisi, seçimler için kent meydanında ve Gazipaşa Caddesi üzerinde açtıkları stantlarla seçim çalışmalarını tamamladı.

Benzer görüntülerin ortaya çıktığı Bolu'da da AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Vatan Partisi seçim çalışması için şehrin en işlek noktası olan Kent Meydanını paylaştı.

-İlginç seçim kampanyaları

Türkiye bu seçimde, yağmur nedeniyle boş kalan meydanda tek başına seçim konuşması yapan, takım elbisesiyle denize girerek seçmenden oy isteyen adaylarla tanıştı.

Saadet Partisi Tekirdağ Milletvekili adayı Muhammet Yaman şiddetli yağmura rağmen seçim çalışmalarını Çorlu'da sürdürdü. Yağmur nedeniyle boş olan ilçe meydanında tek başına konuşma yapan Yaman, daha sonra partisinin seçim bildirisini okudu. Yaman, Çorlu Belediyesinin önünde bulunan "simitçi'' ve ''ihtiyar karı-koca'' heykellerine, seçilmesi halinde yapacağı icraatları anlattı.

Saadet Partisi Ünye İlçe Başkan Yardımcısı Veysel İlhan ise seçmene ulaşmak için engel tanımadı. İlhan, Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Gölevi Mahallesi sahilinde takım elbisesiyle denize girerek partisinin adayı için oy istedi. Saadet Partili arkadaşları, İlhan'ın seçmenden oy istediği bu anların "Dip Dalga" ismiyle kısa film olarak sosyal medya hesaplarından yayımlanacağını duyurdu.

Genç seçmenin oyuna talip olan adaylar "Vosvos"larıyla yürüttükleri kampanyayla dikkat çekmeye çalıştı. AK Parti İzmir Milletvekili adayı 30 yaşındaki Emre Cemil Ayvalı, 1976 model Volkswagen T2 marka minibüsle seçmenden oy istedi. Ayvalı, seçilmesi halinde de milletvekili mazbatasını almak için Ankara'ya "Vosvos"uyla gideceğini açıkladı.

AK Parti'nin Eskişehir'den yeniden milletvekili adayı gösterdiği Nabi Avcı'nın da kentteki "Demokrasi Konvoyu"na kendisine ait 1974 model "Vosvos"la katılması, kampanya sürecinin renkli görüntülerinden oldu.

- Kamyon yazılarıyla kampanya

Saadet Partisi İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Zekeriya Hazırbulan, seçim kampanyasını afiş ve sloganlarla donattığı tırla yürüttü. Kampanya sürecini, kamyon arkası yazılarını seçime uyarlayarak yürüten Hazırbulan, sloganlarıyla vatandaşları güldürdü. Hazırbulan, tırın üzerinde , "Vitesi 5'e, kafayı iktidar olmaya taktım", "Geçen gün Meclis'te görmüşler seni, dağıtmışsın eğitimi, ekonomiyi" , "Dorseme ithal mal yükleme, beni düşmana muhtaç etme" , "Meclis'e gidelim dedin de mazot mu yok dedik!" yazılarını astı.

Seçilme yaşının 18'e indirilmesinin ardından, partilerin en genç milletvekili adayları da seçim çalışmalarını yürüttü. MHP Adıyaman Milletvekili adayı 18 yaşındaki Alican Doğan, seçim çalışmaları kapsamında sabahtan öğle saatlerine kadar esnafı ziyaret etti. Doğan, öğleden sonra ise havuzda Türkiye Şampiyonası için antrenman yaptı.





