"Seçim beyannamemizde 146 büyük proje sunacağız"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, seçim beyannamelerinde 146 büyük projenin olacağını bildirdi.

Ünal, yarın gerçekleşecek AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı öncesinde Ankara Arena Spor Salonu'nda hazırlıklar sürerken açıklamalarda bulundu ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

24 Haziran seçimlerine dönük hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Ünal, seçim beyannamesi, seçim müzikleri ve sloganları ile kampanya konseptinin tamamlandığını ifade etti.

Ünal, yarın seçim beyannamesini açıklamak ve milletvekili adaylarını tanıtmak için milletin huzuruna çıkacaklarını dile getirerek yeni seçim müziklerinin de yarın tanıtılacağını söyledi.

Milletvekili adaylarının yoğun talebi üzerine kampanya konseptini "akadaylar.com" adresine yüklediklerini bildiren Ünal, adayların buradan seçim kılavuzunu ve seçimin kurumsal kimliğini indirebileceklerini anlattı.

- Cumhur İttifakı mitingi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, "26 Mayıs Cuma günü, milli mücadelenin sembol şehirlerinden Erzurum'la mitinglerimize başlıyoruz. Erzurum'la birlikte 30'un üzerinde ilde miting yapmayı planlıyoruz. İstanbul mitingimizi en sona bırakacağız. Genel Başkanımız için planladığımız iftar programları var. Cumhurbaşkanımızın televizyon programlarını da planlamış bulunuyoruz." bilgisini paylaştı.

Cumhur İttifakı olarak MHP ile yürütecekleri seçim faaliyetlerinin olacağına işaret eden Ünal, kampanya sürecini de Milli Mutabakat Komisyonu üzerinden karşılıklı istişarelerle sürdüreceklerini açıkladı. Ünal, "İstanbul ya da başka bir mitingimizi 'Cumhur İttifakı' mitingi olarak planlamayı düşünüyoruz. Bu konuyu Cumhur İttifakı'nın diğer ortaklarıyla değerlendireceğiz." dedi.

- "Ana konseptimizi de 'vakit Türkiye vakti' olarak belirledik"

AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nın yarın saat 14.00'te yapılacağını açıklayan Ünal, şöyle devam etti:

"Çok farklı bir beyanname göreceksiniz. Bu seçimin en büyük vaadi yeni yönetim modeli. Sistem değişikliğiyle biz 24 Haziran'a gidiyoruz. 2007'de milletimizin 'Cumhurbaşkanını ben seçeceğim' kararıyla birlikte, 2014'te ilk kez halkımız kendi cumhurbaşkanını seçti. Şimdi de cumhurbaşkanlığı hükümet modeline geçiyoruz. Daha esnek, daha hızlı, keskin kuvvetler ayrılığına, güçlü meclis, güçlü hükümet esasına dayalı, yargının tarafsız ve bağımsızlığının daha pekiştirildiği bir Türkiye'ye 25 Haziran'da uyanacağız. Bu süreçte biz yeni seçim beyannamemizi, yeni hükümet modelinin her alanda hangi değişiklikleri getiriyor öncelikli olarak bunu anlattık. Ama burada kıymetli olan bir şey daha var, bugün bütün dünyada konuşulan bir belirsizlik ve bütün dünyada bugün yeni bir toplum biçiminin yeni ilişki biçimlerinin üretimde ortaya çıkan yeni niteliksel değişimlerin ortaya çıkardığı önümüzdeki 10-15 yıl içerisinde bütün dünyanın beklediği tıpkı yüzyıl önce yeni sınıfların, yeni toplum biçimlerinin ortaya çıkması gibi şimdi önümüzdeki 10 yılda da yeni bir toplum biçimi, yeni bir dijital dönüşüm çağına giriyoruz."

AK Parti'nin bu yeni toplum, yeni sanayi biçimine, yeni dijital dönüşüme dönük bir seçim beyannamesi hazırladığını dile getiren Ünal, "Önümüzdeki 10 yılda dünyanın beklediği bütün bu belirsizliğe net öngörüler, projeler ve önlemler getirdi. 16 yıldan beri AK Parti çok şey yaptı. Şimdi, yeni bir başlangıçla 'Yine yaparsa AK Parti yapar' diyerek yolumuza devam edeceğiz. Ana konseptimizi de 'vakit Türkiye vakti' olarak belirledik. İrade, erdem, cesaretle vakit Türkiye vakti. Birlik, bereket, bollukla vakit Türkiye vakti. Güçlü meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye. Yaparsa yine AK Parti yapar." diye konuştu.

- BBP'den adaylar da toplantıya katılacak

Eğitimden sağlığa, ulaşımdan dış politikaya her alanda yarın güçlü bir seçim beyannamesi açıklayacaklarını dile getiren Ünal, "Seçim beyannamemizde 146 büyük proje sunacağız." dedi.

BBP'den muvafakat alarak AK Parti listesinde aday gösterilen isimlerin de yarın aday tanıtım toplantısına katılacaklarını belirten Ünal, MHP'den de bir temsilcinin toplantıda olacağını bildirdi.

Ünal, 146 büyük projeyi devam eden ve planlanan projeler şeklinde tasnif ettiklerini kaydetti.

- 3 ayrı kategoride seçim müziği

Ünal, 3 ayrı kategoride seçim müziklerinin hazırlandığını kaydederek "Cumhurbaşkanı adayımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği çerçevesinde hazırlanan müziklerimiz var. Mesela geçmişte 'Dombra' bunun en güzel örneğiydi. Şimdi yine Arslanbek çok güzel bir parça hazırladı. Yarın inşallah onu dinleyeceğiz. Türkiye'nin birliği, beraberliği ve Cumhurbaşkanımızın tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet mottosu altında oluşturduğu birlik beraberlik vurgusuna dönük müziklerimiz var. AK Parti'ye dönük müziklerimiz var." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, seçim müzikleri arasında geçmişte olduğu gibi Arapça ve Kürtçe müziklerin de yer alacağını bildirdi.