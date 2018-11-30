Seçen ve Arı futbolcularla buluştu

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen ve Nevşehir AK Parti Belediye Başkan Adayı Rasim Arı, TFF 3. lig 1. grupta şampiyonluk mücadelesi veren Nevşehir Belediyesporlu futbolcularla buluştu.

Hukukçular Konağı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Seçen, hafta sonu kendi sahasında Şile Yıldızspor ile karşılaşacak takım oyuncularına başarı diledi.

Seçen, "Şehrimizde takımımıza yönelik çok büyük bir heyecan ve destek var. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum, takımımıza sahip çıktı. Futbol, huzurlu şehrimize ayrı bir heyecan katıyor. Başarıya emin adımlarla yürüyeceğinize inancım tamdır." dedi.

AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Arı ise futbolun içinden gelen ve futbolu seven biri olarak Nevşehir Belediyespor'un şampiyon olarak göreceklerine inandığını söyledi.

Arı, "Futbolu seven ve futbolun içerisinden gelen bir kardeşiniz olarak da ifade ediyorum ki inşallah şampiyon oluruz. Sizin motivasyonunuzu bozmadan daha sık bir araya geleceğiz. Bu şehirde sizlerden büyük bir beklenti var, bu beklentiyi karşılayacak işler yaptınız ancak bugünden sonra bu beklenti biraz da yükseldi. Bu da bizim omzumuzdaki yükü artırıyor. Üzerimize düşen ne varsa yerine getireceğimizi bilmenizi istiyorum. Sizlere güveniyorum." diye konuştu.

Programa, Belediye Başkanı Yardımcısı Mustafa Alevli, Kulüp Başkanı Yusuf Kaya, kulüp yöneticileri ve futbolcular katıldı.



