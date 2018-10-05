Seçen, Belediye Meclisi üyelerini bilgilendirdi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Meclisi olağan toplantısı, Belediye Başkanı Atilla Seçen’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda meclis üyelerine çalışmalarla ilgili bilgi veren Seçen, vatandaşlara, nitelikli hizmetler sunma çabası içerisinde olduklarını söyledi.

Şehitlik Köprülü Kavşağı'ndan, Fişekçi Camisi mevkisine kadar olan alanın sıcak asfaltla kaplanmasına yönelik çalışmaların hızlılık içerisinde devam ettirildiğini aktaran Seçen, "Gecemizi gündüzümüze katıp, en nitelikli hizmet sunmaya çabalıyoruz. Sadece hizmet değil, halkımızın gönlüne de dokunmak son derece önemli. Bir yanda halk günü, diğer yanda esnaf ziyaretlerimizle onlarla iç içe olmak adına çaba harcıyoruz. Bugünleri değerlendirerek halkımıza daha nitelikli bir hizmet sunabilme gayretindeyiz." dedi.

