SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), "Kargo" adlı oyunu sahneleyecek.

Tess Beryy-Hart tarafından kaleme alınan, Aslı Önal'ın Türkçeye çevirdiği, Filiz Alpgezmen'in yönettiği oyun, yaşamak için küçücük bir şans arayan insanların, yeni bir yaşama yaptıkları zorlu yolculuğun duygu ve gerilim yüklü hikayesini konu alıyor.

"Kargo" adlı oyun 29-30 Kasım saat 19.30'da perdelerini seyircisine açacak.

Oyun, 1 Aralık saat 14.00 ve 19.30'da Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi’nde yeniden seyircileriyle buluşacak.