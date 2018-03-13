SDT, 3 farklı sahnede perde açacak

SİVAS (AA) - Sivas Devlet Tiyatrosu (SDT), 3 farklı sahnede perde açacak.SDT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, mart ayını tiyatroseverlerle dolu dolu yaşamayı hedefleyen SDT, bu hafta 2 farklı oyunla 3 ayrı sahnede perdelerini açacak."39...