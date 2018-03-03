Scuderia Ferrari F1 Takımı’nın yeni aracı tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Ferrari, 2018 Formula 1 Şampiyonası’nda mücadele edeceği yeni otomobilini gün yüzüne çıkardı.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, Ferrari’nin 2018 Formula 1 Şampiyonası’nda boy göstereceği yeni otomobili gün ışığına çıktı. Ferrari’nin Formula 1 Şampiyonası için geliştirdiği 64’üncü otomobil olan SF71H, geçen senenin otomobili SF70H modeline kıyasla, süspansiyon sistemindeki geliştirmeler, aks ve dingil mesafesindeki farklılıklar, daha fazla iz genişliğine önderlik eden yeni lastik yapısı ve aerodinamik özelliklerle dikkati çekiyor.

Halo adı verilen 7 kilogram ağırlığındaki kokpit korumasıyla farklılığını ortaya koyan otomobilde kullanılabilecek V6 motor sayısı, yeni kurallar sebebiyle 4’ten 3 adede indirilirken, aynı rakam aşırı besleme sistemleri için de geçerli oluyor.

Ayrıca şanzımana bağlı kinetik enerji geri dönüşümü sistemi MGU-K, elektronik kontrol ünitesi ve akü için de sadece 2 adede kadar izin veriliyor. Tüm bu değişiklikler sebebiyle Scuderia Ferrari F1 Takımı, otomobilin geliştirilmesinde yeni parametreleri de esas alıyor.

Karbon fiber kompozit malzemelerle üretilen son teknoloji şasiyle şekillendirilen yeni otomobilde tek turbo beslemeli, 1600 cc hacminde V6 motor görev alırken, Ferrari 062 EVO motora 8 ileri yarı otomatik şanzıman eşlik ediyor.

15000 d/d devir çevirme kabiliyetine sahip olan motoru dizginleme görevini ise karbon disklere sahip havalandırmalı Brembo fren sistemi üstleniyor. Hidrolik kontrollü sınırlı kaydırmalı diferansiyel kilidi de otomobilin yol tutuş seviyesini zirveye çıkarıyor.