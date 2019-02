Schneider Electric, The Circulars 2019 ödülünü aldı

İSTANBUL (AA) - Schneider Electric, döngüsel ekonomideki faaliyetleri dolayısıyla The Circulars 2019 ödülüne layık görüldü.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, döngüsel ekonomideki faaliyetlerinden ötürü "Çok Uluslu Şirketler" kategorisinde The Circulars 2019 ödülünün sahibi oldu.

Dünya Ekonomik Forumu ve Genç Global Liderler Forumu’nun bir inisiyatifi olan ve Accenture Strategy ile birlikte yürütülen The Circulars, dünyanın önde gelen döngüsel ekonomi ödül programı olarak biliniyor. Program, döngüsel ekonomiye katkıda bulunan bireylerin yanı sıra özel kurumları ve kamu kuruluşlarını da ödüllendiriyor.

Schneider Electric'in döngüsel ekonomiye yaklaşımı; dünyaya ve iklime zarar veren "çıkar, üret, at (veya 'al, yap, at')" şeklindeki kaynakları israf eden lineer sistemden uzaklaşmaya dönük planlı bir hareket... Bu doğrultuda Döngüsel Ekonomi (CE100) programı üyesi Schneider Electric, yine program üyesi olan Ellen MacArthur Foundation ile 2015’ten bu yana iş birliği yapıyor. Bu ortaklığın sonucu olarak döngüsel ekonomi e-öğrenme programı ortaya çıktı ve şu ana kadar yaklaşık 4 bin 500 Schneider Electric çalışanı bu programa katıldı.



Grubun tamamı döngüsellik çalışmalarına katılıyor ve Ar-Ge ekibinde yer alan 10 bin mühendis, 12 bin hizmet mühendisi ve 200 fabrikada bulunan 80 bin çalışan en yüksek kalite ürünler üretirken, atığı en aza indirmek hedefiyle çalışıyor. Grup, Ellen MacArthur Foundation ilkelerini yansıtan döngüsellik yaklaşımını benimsiyor. Bu ilkeler; doğanın kaynaklarını korumak ve geliştirmek, birincil kaynakların kullanımını en aza indirmek, kiralama dahil olmak üzere yeni sistemleri teşvik etmek, ürün ömrünü uzatmak, malzemeleri onarmak ya da yeniden kullanmak ve nihayetinde diğer tüm seçenekler tükenirse geri dönüştürmeye dayanıyor.





- Schneider Electric, yeni ürünlerini ekolojik olarak tasarlıyor







The Circulars 2019 ödülü ile Schneider Electric’in tüm faaliyetlerini kapsayan evrensel bir yaklaşımın bir parçası olarak Schneider Electric’in her yerde ve her düzeyde döngüsel ekonomiye olan bağlılığı tanınmış oldu. Schneider Electric, tüm yeni ürünlerini ekolojik olarak tasarlıyor.

Şirketin döngüsel ekonomiye verdiği önemi ortaya koyan bir diğer hizmeti ise Dijital Ürün Çevre Profilleri (PEP). PEP, müşterilere bir ürünün karbon ayak izi, çevre etkisi hakkında doğrudan bilgilerin yanı sıra ürünün ilk ömrünün ardından döngüselliğini en üst düzeye çıkaran ayrıntılı kullanım ömrü sonu talimatları sunuyor.

Schneider Electric, müşterilerin eskiyen elektrik ekipmanlarının ömrünü uzatmalarına ve en son teknolojiye yükseltmelerine yardımcı olmak için genişleyen bir yelpazede hizmet sunuyor. Bu işlem düşük ve orta gerilim devre kesicilere ve UPS’lere yönelik global yenileme merkezleri ağı sayesinde, örneğin ECOFIT programı aracılığıyla yapılıyor. Kullanım ömrü sonunda bataryaları ve orta gerilim ekipmanını geri almaya ve işlemden geçirmeye yönelik ek hizmetler de mevcut. 2018 yılında Schneider Electric’in döngüsellik inisiyatifleri temelde mevcut ekipmanların (binalar, endüstri, altyapı) yenilenmesi yoluyla 40 bin ton birincil kaynağın tüketimini önlemeye yardımcı oldu ve karbondioksit emisyonlarını 30 milyon ton azalttı.

Schneider Electric’in tedarik zinciri boyunca uygulanan döngüsellik ilkeleri sayesinde şirket, dünya çapında 170’ten fazla tesisinde TZWL (Çöp Sahasına Sıfır Atığa Doğru) etiketine sahip oldu ve halihazırda atıklarının yüzde 94’ünü yeniden kullanmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Pascal Tricoire, "Döngüsel ekonomi bir global stratejik dönüşüm ve yaptığımız her şeyin merkezinde yer alıyor. Dünya için çok büyük önem taşıdığına inandığımız bu çalışmalar, müşterilerimiz için yüksek performans sunarken ve yarattığı yerel iş olanakları sayesinde devletlere ve ülkelere yardımcı oluyor. Bizim için de bu stratejik öneme sahip. Çünkü müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla sürdürülebilir ilişkiler kurmamızı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Köklü geçmişi ile şimdiye dek pek çok ödüle layık görülen şirket, kendisine gelecek için de iddialı hedefler belirlemiş durumda. Grup, 2021'e gelindiğinde 120 bin tonluk birincil kaynak tüketimini ve müşteri tarafında 120 milyon ton karbondioksit emisyonunu azaltmayı planlıyor. Grup, 2025’e gelindiğinde de ürünlerindeki geri dönüştürülmüş plastik oranını ikiye katlamayı ve 2030’a gelindiğinde tesislerindeki elektriğin yüzde 100’ünü yenilenebilir kaynaklardan sağlamayı, atıklarının yüzde 100’ünü yeniden kullanmayı ve tüm ambalajları geri dönüştürülmüş veya sertifikalı kaynaklardan sağlamayı hedefliyor.