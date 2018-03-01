SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Topluluğu tarafından "Sazlarıyla Sözleriyle Sivas Aşıkları" programı düzenlendi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, CÜ Kültür Merkezi Kadı Burhaneddin Salonu’nda düzenlenen programa rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, Aşık Kaptani, Aşık Alimi, Aşık Eseri, şair İbrahim Çıtır, öğretim elemanları ile öğrenciler katıldı.

Program, CÜ Türk Halk Dans Topluluğu'nun Sivas halayı gösterisiyle başladı.

Rektör Yıldız, yaptığı konuşmada, "Anadolu'da aşıklık geleneği Sivasımızda da devam ediyor. Tarihe baktığımızda özellikle Sivas toprağında çok fazla aşığın yetiştiğini biliyoruz. Örneğin, Şarkışla, Kangal, Yıldızeli gibi ilçelerimizden. insanları aşıklığa, şairliğe iten sebeplere baktığımızda derdin, sıkıntının olduğunu görürüz. Türkiye içerisinde aşıkların, şairlerin nerede toplandıklarına dair bir araştırma yaptığımızda örneğin deniz kıyısı olan yerlerde pek fazla şair çıkmaz. Bir kişi beni yanıltmıştı o da Atilla İlhan'dı. Sonradan öğrendik ki Atilla İlhan'ın babası da Gürünlüymüş. Yunus, Aşık Veysel ve Sefil Selim çok önemli değerlerimiz, bu değerlerimizi tanımamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Recep Toparlı da Pir Sultan Abdal'dan, Aşık Veysel’den, Ruhsati'den Sefil Selimi’den aldıkları emaneti bugünlere kadar getiren aşıkların gençlerle buluşmasının önemli olduğunu vurguladı.

Türk Dili ve Edebiyatı Topluluğu Başkanı Mehmet Emin Söyler de "Türk milletinin kültürünü, edebiyatını geliştirmek, bulunduğu seviyeden daha üst seviyelere çıkarmak için yapılan çalışmalara bir nebze de olsa katkıda bulunmak amacıyla bu programı gerçekleştirmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmalarının ardından aşıklar, programlarını icra etti.

