Sazak erozyon sahasına 3 milyon fidan

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde bulunan 3 bin hektarlık devasa ağaçlandırma, erozyon ve yukarı havza sel kontrolü projesine başlandı.

Toplam 3 milyon fidan ve çalı türlerinin dikilmesi planlanan Sazak Mahallesi'nde ekskavatör ve dozerler toprak işlemesi yapıyor.

Çalışmaları yerinde görmek üzere sahaya gelen Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, Mihalıççık Orman İşletme Müdürü Abdullah Bardakçıoğlu'ndan bilgi aldı, sahanın sonbahar fidan dikimlerine yetiştirilmesi talimatını verdi.

Recep Temel, çok ekstrem bir sahada çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yılların ihmalini telafi etmeye çalışacağız. Şiddetli bir erozyon var, toprak hızla akıyor, bitki örtüsü neredeyse hiç kalmamış, çölleşmenin ilk belirtileri başlamış. Sel tehlikesi yerleşim yerini ve tarım alanlarını tehdit ediyor. Çok büyük bir alan, sadece projesini yapmak bir yıl sürdü. Ekiplerimiz birkaç koldan toprak işlemesini yapıyor. Burada toprak akışını önlemek için galvanizli tel kafes, geonit tel çit ve geosentetik tel serme uygulaması da yapacağız."

Sazak Mahallesi Muhtarı Necdet Esler ise orman teşkilatının çalışmalarından çok memnun olduklarını dile getirerek. "Dedelerimiz bu dağlarda devasa ağaçların olduğunu anlatırlardı. Şimdi hiçbiri kalmamış. Tabi, savaş ve yokluk yıllarında hayatta kalmak için ormanı kullanmışlar. Köyümüzdeki evlerde halen ahşap direkleri görmek mümkün." yorumunu yaptı.



Bu arada, sonbaharda sahaya karaçam, ardıç, mahlep, iğde, badem, ahlat, meşe, sedir, zerdali türleri dikilecek. Ayrıca erozyon kontrolü çalışmalarında kullanılan berberis ve atripleks gibi çalı türleri de kullanılacak. Hayvancılıkla geçinen Sazak Mahallesi sakinleri için, uygun otlatma alanları ve hayvan geçiş yolları bırakılacak.

