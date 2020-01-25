Dünyada en çok tercih edilen ve sevilen şans oyunlarından biri olan Sayısal Loto, Lothar Lammers tarafından 1955 yılında hazırlanmıştır. 46 sayı içerisinden seçilecek 6 sayıyı bilmeye dayalı bir oyun olan Sayısal Loto, ilk olarak Almanya'da oynanmaya başlamış daha sonra Kanada, Yunanistan, Finlandiya, İrlanda, Avustralya ve ABD'de oynanmıştır. 1996 yılı itibari ile Türkiye'de de oynanmaya başlanan oyunun, çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından Cumartesi günleri yapılmaktadır.



Ne Şekilde Oynanır?

· Sayısal Loto, kupon üzerinde rakamların işaretlenmesi ile oynanan bir oyun çeşididir.

· Her kuponda 6 adet kolon ve her kolonda da 49 rakam bulunmaktadır.

· Kupon üzerindeki 6 sayı işaretlenir ve çekilişte çıkacak olan sayılar tahmin edilmeye çalışılır.

· Sayısal Loto oynamak için sen seç uygulamasından yararlanarak kuponu makineye oynatmak da mümkündür.

· Kuponun çoklu olarak işaretlenmesi ile aynı kuponu 2, 3 ve 4 hafta kullanılabilmektedir.

Sayısal Loto'da kazanabilmek için en gerekli olan durum iyi istatistik ve takiptir. Zira Sayısal Lotoda Şanslı Numaralar ile kupon yapılması kazanma şansını daha da arttıracaktır. Sayısal Loto'da herhangi bir ikramiye kazanabilmek için en az 3 rakamın çekiliş sonucu ile eşleşmesi gerekmektedir. İkramiyeler belirlenen oranlar dahilinde dağıtılmakta, 3'den fazla sayının bilinmesi durumunda ikramiye bilenlere dağıtılmaktadır.

· Süpermarketler,

· Marketler,

· Gazeteciler,

· Tekel bayileri,

· Büfeler, Sayısal Loto oynanabilecek olan yerlerdir.

38, 16, 18, 36, 21, 27 sayıları Sayısal Lotoda Şanslı Numaralar olarak bilinmektedir.Bu numaralar, Sayısal Loto oynanmaya başladığından bu yana en fazla çıkan numaralar olup, doğru tahminle doğru numaraları bularak kazanmayı kesinleştirmektedir. Diğer şans oyunlarında olduğu gibi Sayısal Loto'da da çekiliş yapıldığı haftada bilen çıkmaması, ikramiyenin diğer haftaya devretmesine neden olmaktadır. Ancak diğer şans oyunlarından farklı olarak birkaç hafta üst üste bilen çıkmaması halinde ikramiyenin çok yüksek olması sebebiyle oyun planında değişiklik yapılmakta ve devir 3 haftadan daha fazla hafta için yapılmamaktadır. Bu gibi durumlarda doğru kararlar vererek ve geçmiş zamanlarda çıkan Sayısal Lotoda Şanslı Numaralar göz önüne alınarak yapılan kuponlar, daha fazla kazanç sağlayacak ve hayallerinize kavuşmanıza vesile olacaktır.

Gerek ülkemizde gerekse de dünyanın pek çok ülkesinde popüler olan şans oyunları genellikle tahmine dayalı olarak da kazanç sağlamaktadır. Şans oyunlarında kazanmanın en büyük avantajı şanslı olmaktan geçse de şans oyunu severler kimi zaman şanslarını kendileri yaratmaktadır. Özellikle de şans oyunu tutkunlarının faydalanabileceği pek çok bahis sitesi bulunmaktadır. Ancak şans oyuncularına yardım etmeyi amaçlayan bu sitelerde yer alan tüm sayısal veriler, istatistikler ve tahminler sadece bilgilendirme amaçlı olup kuponların % 100 tutacağı garantisini vermemektedir. Kimi zaman da spor gazetelerinin köşe yazılarını takip ederek Sayısal Loto ve diğer şans oyunlarında kazanma olanağını yükseltmekte fayda vardır.