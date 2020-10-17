Sayısal Lotoda En Çok Çıkan Şanslı Sayılar

Yaklaşık 1015 haftadır Sayısal Loto Türkiye'de kazandırmaya devam ediyor. Belki Milli Piyango'dan sonra ilk göz ağrımız olduğu için hala en çok oynana şans oyunu. Sayısal Loto Sayı Seçme Stratejisi konusundaki haberimiz size kazanmanın anahtarlarını veriyor. İstatistiki olarak başarılı olmanız için yapmanız gerekenler bu haberimizde sizlerle beraber

Sayısal Loto adı üstünde bir şans oyunu. Bir çok oyuncu bu oyunlardaki şans faktörünün sayılardan kaynaklandığını düşünmekte. Bu nedenle öncelikle çok çıkan sayılara bakmakta fayda var

Sayısal Loto'da en çok çıkan 10 sayı;

38 rakamı 145 defa kazandırdı 21 rakamı 141 defa kazandırdı 18 rakamı 140 kere kazandırdı 1 rakamı 139 kere kazandırdı 16 rakamı 138 kere kazandırdı 40 rakamı 134 kere kazandırdı 26 rakamı 133 kere kazandırdı 36 rakamı 133 kere kazandırdı 32 rakamı 132 kere kazandırdı 47 rakamı 132 kere kazandırdı

Bu rakamlar ile yapacağınız kuponlar size şans getireceği gibi kazansanız bile problem yaşayabilirsiniz. İkramiye az kişi bilmesi durumunda yüksek olmaktadır. Bu rakamlara her hafta binlerce oyuncunun oynadığını unutmayın. Bu nedenle kuponlarını yaparken mümkün olduğu kadar yaratıcı olmalısınız.

Kendi modelinizi geliştirmeye çalışmak en önemli Sayısal Loto Sayı Seçme Stratejisi olarak tanımlanmaktadır. Birçok model çok daha yüksek tutma olasılığına sahiptir.



Seçtiğiniz sayıları çevrenizdeki akrabaların doğum günler ve ayları şeklinde seçin. Şaşırtıcı gelecek ama Amerika'da bu şekilde kupon tutturan oyuncular var Her hafta uğurlu sayılarınıza oynayabilirsiniz. Azimle oynarsanız, sizde Sayısal Loto Sayı Seçme Stratejisi konusunda bir uzman olarak tanımlanabilirsiniz. Lost dizisindeki sayıları her hafta oynamak(Kazanırsanız uçağınız düşebilir) Bayideki makineye oynatmak. Belki o sizden daha şanslı bir cihaz olabilir. Kara bahtınızı yenmenizde faydası olabilir. Kendi onlu sisteminizi yaratırken en çok ve an az çıkan sayılardan oluşan bir karma yapmak işinize yarayabilir. Ardışık sayıları mümkün olduğu kadar seçmemeye özen gösterin. Düzensiz sistemlerin düzene kavuşma oranları düşüktür.

Bu oyunların tamamının şans oyunu olduğunu unutmayın. Bu şekilde kaybetme riskinizin kazanma olasılığınızdan çok daha büyük olduğunu anlarsınız. Kaybetmenize neden olacak çok büyük rakamlarda oynamayın. Şans oyunları size ve ailenize zarar verebilir. Para ve itibar kaybetmenize neden olabilir. Akıllı oyuncular çok büyük paralar kaybetmelerine neden olmayacak makul miktarlarda oyun oynarlar.

Sayısal Loto Sayı Seçme Stratejisi olarak belirttiğimiz taktikleri sizde kuponlarınızı oluştururken deneyebilirsiniz. Böylece kazanma olasılığınız çok daha yüksek olacaktır. Ama şansınız her zaman eşittir. Kaybetme olasılığınız olduğunu bilerek oynamalısınız. Sayısal Loto'nun bir sonraki milyoneri siz olabilirsiniz. En yakın bayi kuponunuzu doldurun ve her hafta süren bu heyecana siz de ortak olun. Kazanırsanız haberimizi unutmayın!



