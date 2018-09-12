Sayısal Loto çekildi (2)

ANKARA (AA) - Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 5 milyon 407 bin 619 lira 18 kuruş haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bin 148'inci hafta çekilişinde 5 bilen 90 kişi 5 bin 262 lira 55'er kuruş, 4 bilen 4 bin 417 kişi 80 lira 45'er kuruş, 3 bilen 85 bin 956 kişi 11 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 1 milyon 834 bin 662 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 175 bin 915 lira 21 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 657 bin 586 lira 28 kuruş kamuya aktarılacak.