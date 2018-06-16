YOZGAT (AA) - Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in miting sırasında ezanların geç okunduğu iddiasına ilişkin, "Bu bir iddia değil, çok net şekilde yalan. Sayın Özel yalan söylüyor çünkü ezanların Türkiye'de vaktinin dışında okunması diye bir hadise söz konusu değildir." dedi.

Bozdağ, Sorgun ilçesinde düzenlenen bayramlaşma programı öncesi gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Cumhur İttifakı'nın adayları konuşurken ezanların 15-20 dakika geç okutulduğu" yönündeki iddialarını hatırlatması üzerine Bozdağ, "Bu bir iddia değil, çok net şekilde yalan. Sayın Özel yalan söylüyor çünkü ezanların Türkiye'de vaktinin dışında okunması diye bir hadise söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

CHP'li Özel'i iddiasını ispat etmeye çağıran Bozdağ, şöyle konuştu:



"Türkiye'nin bütün camilerinde ezanlar takvime göre ne zaman vakit kılınıyorsa o vakitte okunur. Yani herhangi bir talimatla ezanların okunmasının geciktirilmesi diye bir şey asla söz konusu değildir. Bir kişi bir iddia atıyorsa ortaya o iddiasını ispatla mükelleftir. İddiasını ispat etmeyene müfteri denir. Buradan Sayın Özel'e çağrıda bulunuyorum; diyorum ki müfteri iddiasını ispatla mükelleftir. Buyurun iddianızı ispat edin. Hangi camiye AK Partili bir milletvekili veya bakan veya başbakan veyahut da cumhurbaşkanımız konuşma yapıyor diye talimat verilmiş de ezan 1 dakika, 5 dakika, 10 dakika geç okunmuş. Eğer ispat etmezse ben buradan kendisini şimdiden müfteri ilan ediyorum. İspat etmesi mümkün değil, ispatı söz konusu değil çünkü yok böyle bir hadise. Ama maalesef yalan söylemeye devam ediyorlar. Namazda gözü olmayanın ezanda kulağı olmaz. Ama bunlar belli ki ezanın okunup okunmadığını da bilmiyorlar. Bak şimdi Ezanı Muhammediye okunuyor. Ama gördüğünüz gibi bunlar değişmeye başladılar. AK Parti, CHP'yi de değiştiriyor, şimdi seçim gelince ezanı, camiyi, türbeyi, namazı, cumayı, bayramı keşfettiler. Bunlar güzel hareketler, biz bunların çoğalmasından elbette memnunuz ama bunun istismarını yapmak gayri ahlaki bir durum. İspat etmeye tekrar davet ediyorum, büyük iftira yapıyorlar. Namazda gözü olanın ezanda kulağı olur. Ne zaman namaz kılındığını, ne zaman ezan okunduğunu, gecikip, gecikmediğini bilir. Belli ki bunların ezanda yeni yeni kulakları var. Ama namazda hala gözleri yok. "

- "Kandil'e defalarca operasyon yapıldı"



Bir gazetecinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kandil operasyonuna yönelik açıklamalarını anımsatması üzerine Bozdağ, "Kılıçdaroğlu da yalan söylüyor milletin gözünün içine bakarak. Hükümetimiz döneminde Kandil'e defalarca operasyon yapıldı. Bu sene içinde de operasyon yapıldı, geçen sene de yapıldı, hava harekatı defalarca yapıldı. Şimdi de yapılıyor, ilk defa yapılmıyor ki. Maalesef milleti aldatıyorlar, millete yalan söylüyorlar. Yalanı gerçek gibi söyleyen karşısında bizim söyleyebileceğimiz sadece 'Yalan söylüyor' oluyor. Milletimizin hafızasıyla alay ediyorlar. Türk milletinin gözü önünde bu operasyonlar yapıldı, yapılıyor, geçmişte de yapıldı. Millet de Sayın Kılıçdaroğlu'nun yalan söylediğini gayet iyi biliyor." ifadelerini kullandı.

- "Umarız ki bu vahşiliği yapanlar kısa sürede tespit edilir"

Sakarya'da bir köpeğin bacaklarının kesilmesine yönelik görüntülerin kamuoyunda çok tepki çektiği ve bu konuda bir düzenleme yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine ise Bozdağ, bunun çok vahşice bir hadise olduğunu dile getirdi.

Olayı şiddetle kınadığını vurgulayan Bozdağ, "Kabul edilemez bir durum. Güvenlik güçlerimiz şu anda olayın failleriyle ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Bu vahşiliği kim işlediyse onlar tespit edilecektir, gereği mutlaka yapılacaktır. Normal bir insanın, insanlık onurunu taşıyan birinin böylesi bir vahşete imza atması kabul edilemez, yapmaz zaten. Bunlar bu işi yapanlar belli ki sadece adı insan ama kendisinin insanlıkla uzaktan yakından ilgisi alakası yoktur." diye konuştu.



Bozdağ, hükümet olarak Hayvanları Koruma Kanunu'nda önemli değişiklikler yapma kararı aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Seçimden önce bir kanun tasarısını Adalet Bakanlığımız hazırlamıştı ve kamuoyuna da bunu açıklamıştık. Sahipli ve sahipsiz hayvanların öldürülmesi, işkence ve eziyete tabi tutulması şu anda idari para cezasıyla bir yaptırıma tabi tutuluyordu. Yeni düzenlemeye göre bunlar hapis cezasıyla yaptırıma tabi tutulacak ve bunların tamamı suç olarak düzenlenecektir, daha ağır yaptırımlar getirilecektir. Bu tasarıyla beraber ama seçimin araya girmesiyle beraber tasarının yasalaşma imkanı olmadı. Seçimden sonra inşallah hükümet bu konuda ciddi bir adım atacaktır. Sahipli ve sahipsiz hayvanların öldürülmesi, işkence ve eziyete muhatap olması suç olarak kabul edilecek ve ağır ceza yaptırımlar getirilecektir. Hükümetimizin ana gündemlerinden bir tanesidir. Seçimden sonra yapacağımız öncelikli işler arasında Hayvanları Korumu Kanunu'nda yapılacak değişiklikler yer alacaktır. Böyle bir hadise nedeniyle çok üzüntülüyüz. Umarız ki bu vahşiliği yapanlar kısa sürede tespit edilir, hak ettikleri muameleye, cezaya çarptırılırlar ama dediğim gibi yeni dönemde de yeni adımlar atacağız."











