Savunmanın liderleri öğrencilerle buluştu

ANKARA (AA) - Türk savunma sanayisinin lider kuruluşlarının genel müdürleri, şirketlerinin faaliyetleri ve kişisel kariyerlerine ilişkin deneyimlerini gençlerle paylaştı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından düzenlenen BTK Kariyer Günleri etkinliği, Türk savunma sanayisine liderlik eden şirketlerin genel müdürleri ile öğrencileri bir araya getirdi.



ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü Temel Kotil ve HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, kariyer basamaklarında ilerlerken yaşadıklarını ve deneyimlerini anlattı, gençlere tavsiyelerde bulundu.

ASELSAN'da 32 yıldır görev yaptığını ifade eden Eken, şirketin 5 bin 500'e yakın personelle 200'e yakın proje yürüttüğünü söyledi.

Eken, şirketin 63 ülkeye ihracat yaptığını, 7-8 ülkede şirketlerinin ve iştiraklerinin bulunduğunu bildirdi.

Şirketin, 2-3 proje yürütülen günlerden bugünlere geldiğini belirten Eken, geliştirdikleri ürünlerin güvenlik güçleri tarafından kullanıldığını görmekten, birilerine fayda sağlıyor olmasından büyük haz duyduklarını dile getirdi.

Eken, hata yapmanın en önemli öğrenme faktörü olduğunun altını çizerek, gençlere, denemekten ve hata yapmaktan korkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Kariyerinin şekillenmesindeki en önemli unsurları "azim, kararlılıkla çalışmak ve sabır" olarak gösteren Eken, gençlere hitaben, "Kariyerinizi planlarken şirketin büyüklüğü ya da verdiği maaşa değil, şirkette değerler bütünü, liyakat, adalet olup olmadığına bakın. ASELSAN tüm bunlara sahip bir şirket. Liyakat olmasa benim gibi 32 yıl çalışan birisi genel müdür olamazdı." dedi.

- "ANKA, Suriye'de görev yapıyor"

Temel Kotil de TAI'nin yürüttüğü projelere ilişkin bilgi verdi.

Temel eğitim uçağı HÜRKUŞ'un seri üretiminin sürdüğünü ifade eden Kotil, "15 tane HÜRKUŞ uçağını haziran ayında teslim edeceğiz. HÜRKUŞ-C dediğimiz silahlı uçakların üretimi başlıyor. Bir de jet motorlu eğitim uçağımız var. ATAK'ların seri üretimine devam ediyoruz, ayda 2 tane teslim ediyoruz. T-70 helikopterlerinin imalatına bu sene sonu itibarıyla başlıyoruz. Ondan da ayda aşağı yukarı 2 tane yapacağız. T-625 özgün helikopter, ATAK-2, 10 tonluk helikopter projelerimiz var. ANKA insansız uçağımız seri üretimde, Suriye'de görev yapıyor. Uydu projelerimiz var. Milli Muharip Uçak Projemiz, Boeing ve Airbus'a üretimlerimiz de devam ediyor." diye konuştu.

Ülkenin insan kaynağına güvendikleri için bu projeleri kabul ettiklerini vurgulayan Kotil, şirkette şu anda 2 binin üzerinde mühendis çalıştığını, bu sayıyı 10 yılda 10 bine çıkartmaları gerektiğini belirtti. Kotil, "Her yıl yaklaşık bin kişi almamız gerekiyor. Geçen yıl 450 mühendis kadromuza katıldı. Bu yıl 200'ü tamamladık, yıl sonuna kadar 500'e yakın mühendis alacağız." ifadesini kullandı.

Kadrolarına yeni kattıkları personeli sisteme entegre edip çalıştırmaya başlamakta sorunlar yaşadıklarına dikkati çeken Kotil, 24 ayı bulan bu süreci stajyer mühendislik uygulamasıyla 4 aya indirdiklerini söyledi.

Kotil, ihtiyaç duydukları personeli, "Çakma mezun istemiyoruz. Bir şey alıp 'Bunu yaparım', 'Şunu çok iyi öğrendim' diyen kişilere ihtiyacımız var." sözleriyle tarif etti.

- "HAVELSAN ürünleri 13 ülkede"

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay da 35 yıllık çalışma hayatında "fiilen yaptığı işler" sayesinde kariyer basamaklarında ilerlediğini söyledi.

Kendisini hala öğrenci olarak gördüğünü ve öğrenmeye devam ettiğini anlatan Atalay, "Başarı için çok çalışmanız, yaptığınız işlerle öne çıkmanız gerekiyor. Dayıya, amcaya yaslanmak anlık başarı getirebilir ancak uzun vadeli başarılar kişinin kendi elleriyle kendi ayakları üzerinde durmasıyla elde edilebilir." dedi.

Şirket olarak organik büyüme yerine kurdukları iş ekosisteminin büyümesini tercih ettiklerini belirten Atalay, buna rağmen yaklaşık 150 kişilik açık kadroları bulunduğunu ve bunu doldurmakta zorlandıklarını vurguladı. Atalay, "Yeni mezunlardan faydalanmakta zorlanıyoruz. Aldığımız kişileri hemen projelerde kullanmak istiyoruz ancak alanında uzman insan bulmakta zorlanıyoruz. Tecrübesiz, kendi yetiştireceğimiz kişiler için de ister istemez birtakım barajlar koyuyoruz. Kendinizi yetiştirmeniz halinde yeterince iş potansiyeli var." diye konuştu.

Türkiye'nin bir milli mücadele verdiğini dile getiren Atalay, şunları kaydetti:

"Milli mücadele devam ediyor. Silahlı kuvvetlerimiz sınır ötesinde bu mücadeleyi veriyor, bizler de kendi tesislerimizde veriyoruz. Biz onlara göre şanslıyız. Onlar karda, kışta, açıkta, ellerinde silahla; biz sıcak ofislerimizde bu mücadeleyi veriyoruz. O başarıya katkı sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla o ruhla çalışıyor olmamız lazım. Nasıl cephedeki arkadaşımızın saat, mesai mevhumu yok, 'Şuyum, buyum eksik' demeden düşmana karşı mücadele ediyor, bütün çalışma arkadaşlarımdan da aynı çalışmayı ve özveriyi bekliyorum. Bizim ülkemize, devletimize, milletimize katkımızın bu yönde olacağını düşünüyorum."

HAVELSAN'ın yazılım yoğun çözümleriyle alanındaki dünya lideri firmalarla rekabet edebilir seviyeye ulaştığını vurgulayan Atalay, ürünlerinin 13 ülkede kullanıldığını bildirdi.