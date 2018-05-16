Savunmadaki KOBİ'lere Ziraat Katılım desteği

ANKARA (AA) - Ziraat Katılım Bankası (Ziraat Katılım), teknoloji geliştirme kabiliyetine sahip küçük ve orta ölçekli yerli savunma sanayisi firmalarıyla çeşitli modellerde ortaklıklar kuracak.

Ülke savunması için gerekli yüksek teknoloji sistemlerinin geliştirilmesi ve üretilmesine katkıda bulunmak amacıyla Savunma Sanayii Müsteşarlığı iştiraki olarak kurulan Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ (SSTEK) ile Ziraat Katılım Bankası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolle, Türkiye'de faaliyet gösteren ve teknoloji geliştirme kabiliyetine sahip küçük ve orta ölçekli yerli savunma sanayisi firmalarının desteklenmesi amacıyla kar-zarar ortaklığı, ortak yatırım veya iştirak gibi modeller hayata geçirilecek.

SSM Müsteşarı İsmail Demir, müsteşarlıkta gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, SSTEK'in desteğiyle şimdiye kadar 10 şirket kurulduğunu söyledi.

Demir, bu sayede motor tasarım ve üretiminden test altyapısına, yarı iletken üretiminden kamera dedektörlerine, yeni nesil haberleşme ve mobil haberleşme sistemlerinden otomotiv test merkezi yatırımına kadar bir dizi konuda savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu teknolojilerin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtti.

Ziraat Katılım'la yapılan anlaşmayla askeri ve sivil alanda katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesine yönelik önemli bir adım attıklarını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Bu adımın meyvelerini inşallah önümüzdeki dönemde göreceğiz. Askeri ve sivil alanda ülkeye katma değer sağlayan, üretim ve teknolojideki yetkinliğimizi bir adım daha ileriye götüren yapılanmaları göreceğiz. Yürüyen onlarca Ar-Ge çalışmamız, yüzlerce projemiz arasından eminim çok önemli teknoloji yatırımları çıkacaktır. Genç girişimciler, fikir sahipleri, teşvik bekleyen irili ufaklı yeni fikirlere sahip yapılanmalar bu sayede destek bulabilecek."

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir de banka olarak kuruldukları günden bugüne kadar farklı işler yaparak katılım bankacılığını geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde savunma sanayisine yönelik bir kar-zarar ortaklığı projesi gerçekleştirdiklerini anımsatan Özdemir, bu projenin ardından bu tür faaliyetlerde bulunan özel sektör firmaları ve bankalardan yakın ilgi gördüklerini dile getirdi.

Özdemir, bu protokolle milli ekonomiye katkı sağlayacak, teknoloji geliştirecek, ihtiyaç duyulan ürünlerin yerli ve milli kaynaklarla üretilmesine katkıda bulunmaktan memnuniyet duyacaklarını ifade etti.

Konuşmalarından ardından söz konusu iş birliği protokolü SSTEK Yönetim Kurulu Başkanı Celal Sami Tüfekçi ve Ziraat Katılım Genel Müdürü Özdemir tarafından imzalandı.