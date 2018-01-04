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Savunmada ihracat rekoru

Savunma ve havacılık sanayisi geçen yıl ihracatını önceki yıla göre yüzde 3,72 artırdı.

04 Ocak 2018 Perşembe 13:38
Savunmada ihracat rekoru
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ANKARA (AA) - Göksel Yıldırım - Savunma sanayisindeki gelişmenin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyan ihracat, geçen yıl yüzde 3,72 arttı. Böylece 1,74 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşan sektör, bugüne kadarki en yüksek dış satım rakamını yakaladı.

Savunma ve havacılık sanayisinin son yıllarda gösterdiği gelişim, çeşitli platform, sistem ve yeteneklerin yurt dışı pazarlarda talep edilmesini sağlıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisinin geçici ihracat verilerine göre, savunma ve havacılık sektörünün geçen yılki ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,72 arttı. Böylece 2016'da 1 milyar 677 milyon 116 bin dolar olan sektörün ihracatı, 2017'de 1 milyar 739 milyon 453 bin dolara yükseldi.

Geçen yıl ulaşılan bu rakam aynı zamanda savunma ve havacılık sanayisi açısından bugüne kadar yakalanan en yüksek ihracat miktarı olarak kayıtlara geçti.

Savunma ve havacılık sektörü 2011'de 883 milyon 845 bin, 2012'de 1 milyar 260 milyon 810 bin, 2013'te 1 milyar 388 milyon 803 bin, 2014'te 1 milyar 647 milyon 799 bin, 2015'te 1 milyar 654 milyon 88 bin dolar ihracat yaptı.

Sektörün son 5 yılda gerçekleştirdiği ihracatın ekonomik büyüklüğü ise 8,1 milyar dolara ulaştı.

Hindistan ilk 3'e tırmandı

Sektörün yaptığı ihracatta geçen yıl ilk sırayı ABD aldı. ABD'ye ihracat geçen yıl, 2016'ya göre yüzde 18 artarak 692 milyon 312 bin doları buldu.

ABD'yi, 208 milyon 641 bin dolarla Almanya, 106 milyon 871 bin dolarla Hindistan izledi.

Sektörün ihracatta 2016'da en dikkati çekici artışlardan birini gerçekleştiği Hindistan'a geçen yıl yapılan ihracat da yüzde 125 arttı. Hindistan, sektörün en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında üçüncü sıraya yükseldi.

Bu ülkeleri sırasıyla Fransa, Polonya, İngiltere, Suudi Arabistan, İtalya, Malezya, Azerbaycan, Türkmenistan, Katar izledi.

Savunma ve havacılık sektörünün ihracatında bu ülkelerin dışında Ruanda, Bahreyn, Bangladeş, Umman, Filipinler, İrlanda ve Sudan gibi ülkelerde de kayda değer artışlar yaşandı.

Anahtar Kelimeler:
EkonomiİhracatSavunma Sanayisi
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