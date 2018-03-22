Savunma sanayisi ihalelerinde düzenleme

ANKARA (AA) - Savunma sanayisi projelerinin yürütülmesine yönelik süreçlerde düzenlemeye gidildi.

"Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3'üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar"a yönelik Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, SSM ile Müsteşarlığın doğrudan ya da dolaylı olarak sermayesinin yarısından fazlasına sahip olduğu her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler tarafından, savunma, güvenlik veya istihbarat alanlarıyla ilişkili, gizlilik içinde yürütülmesi gereken mal ve hizmet alımı, yapım işi, araştırma geliştirme projeleri, etüt ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Düzenlemenin kapsamı daha önce SSM ile sınırlı iken Müsteşarlığın çoğunluğuna sahip olduğu yapılar da kapsama dahil edildi.

Yürütülecek süreçlerde ulusal menfaatin korunması, standardizasyonun, modernizasyonun, güvenliğin, gizliliğin sağlanması, rekabetin korunması ve maliyet etkinliği esas olacak. Proje faaliyetleri, gizlilik içinde ve "bilmesi gereken prensibi"ne göre, güvenlik ve gizliliğe ilişkin mevzuata uygun yürütülecek.

Projelerde "yarışma" yöntemi

Projelerde alım yöntemi olarak teklif alma, tek kaynaktan temin ve yarışma yöntemleri kullanılabilecek.

Teklif alma yönteminde, idarece uygun görülenlerden teklif alınacak ve ihale konusu işin teknik detaylarıyla teklif fiyatları görüşülecek.

Tek kaynaktan temin yönteminde, ihtiyaçlar istekliden doğrudan temin edilecek. Bu yöntem ancak ulusal menfaatin gerektirmesi, gizliliğin ve/veya teknolojik kazanımın sağlanması, teknolojik birikimin tek bir yerde bulunması ve/veya teknoloji düzeyleri arasında istekli lehine önemli bir fark olması, standardizasyonun sağlanması sebeplerinden en az birinin varlığı durumunda kullanılacak.

Yarışma yöntemi ise teknoloji gösterimi için prototip ürün/platform gerçekleştirmeyi hedef alan projeler kapsamında ihtiyaçların, aynı ihale ya da sözleşme yürütüm sürecinde, birden fazla isteklinin/yüklenicinin kabiliyetlerinin karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi şeklinde uygulanacak. Bu yöntemde, idare tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda teklif veren istekliler/sözleşme imzalayan yükleniciler içinden uygun bulunanların, uygun görülen maliyetleri ödenecek.

Yerli malı fiyat avantajı

İdare tarafından başlatılması uygun görülen projeler için proje türü belirlenecek ve başlama kararı taslağı hazırlanacak. Başlama kararı, müsteşar tarafından onaylanacak.

Ar-Ge projelerine ilişkin başlama kararları, ilgili daire başkanlığı tarafından teklif edilecek ve Ar-Ge Paneli tarafından onaylanacak.

Başlama kararının alınmasının ardından, idare tarafından uygun görülen hallerde teklife çağrı dosyası hazırlanacak ve yayımlanacak. Yerli malı/yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanması hususu da dahil, teklife çağrı dosyasında yer alacak asgari hususlar idare tarafından belirlenecek.

Teklife çağrı dosyasının firma, kurum ve kuruluşlar tarafından alınması ve/veya ihaleye ilişkin duyurunun idarenin internet sitesinde yayımlanmasıyla ihale süreci başlayacak.

İhale yapılmadan önce idare tarafından yaklaşık maliyet hesaplanacak ancak ihale konusu alımlarla yapım işlerinin özgün nitelikte ve/veya karmaşık olması nedeniyle teknik ve mali özelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi halinde yaklaşık maliyet hesaplanmamasına idare tarafından karar verilebilecek.

Acil alım ve Ar-Ge projeleri

Projelere ilişkin değerlendirme sonuçları Savunma Sanayii İcra Komitesi'ne (SSİK) arz edilecek ve sözleşme imzalanacak firmanın seçimi SSİK kararı ile yapılacak. SSİK uygun gördüğü durumlarda bu yetkisini sınırlarını belirlemek kaydıyla SSİK üyelerine veya müsteşara devredebilecek.

Acil alım projeleri, Ar-Ge projeleri, yapılabilirlik etütleri ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin projelerin değerlendirme sonuçları, müsteşara sunulacak ve müsteşarın vereceği karar doğrultusunda işlem tesis edilecek.

Seçim kararında, kaynak üst sınırı belirlenecek. Seçim kararları doğrultusunda yapılan sözleşme görüşmeleri sonucunda sözleşmenin imzalanmasıyla ihale süreci tamamlanacak.

Teminat uygulaması

İhalelerde isteklilerden idare tarafından belirlenen oranda geçici teminat alınacak ancak teklife çağrı dosyasında belirtilmesi şartıyla geçici teminat alınmayabilecek.

Sözleşmenin yapılmasından önce, istekliden sözleşme bedelinin yüzde 6'sı oranına kadar kesin teminat alınacak. Buna karşın özellikli durumlarda ve gerekçe belirtmek suretiyle müsteşarın onayıyla kesin teminat alınmamasına karar verilebilecek.

Proje kaynağı

Genelkurmay Başkanlığı ve bağlıları, Milli Savunma Bakanlığı ve kuvvet komutanlıkları dahil tüm bağlıları, İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı için), Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Milli İstihbarat Teşkilatının istihbarat ve güvenliğe ilişkin ihtiyaçlarıyla İçişleri Bakanlığının (Emniyet Genel Müdürlüğü için) istihbarat ve güvenliğe ilişkin acil ihtiyaçları için gerekli kaynak, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılması şartıyla fondan karşılanacak ancak gerekli durumlarda aktarım şartı aranmayacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünün acil ihtiyaçları dışındaki tedarikleriyle belirtilen istisna dışında kalan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçlarının tedariki ise ancak kaynağının Bütçe Kanunu veya ilgili kanunlarda yer alan hükümlere istinaden fona aktarılması şartıyla yapılacak.

Ar-Ge projeleri, acil alım projeleri, yapılabilirlik etütleri ve danışmanlık hizmetleri için fondan ayrılacak kaynak, yıllara sari olarak SSİK kararıyla belirlenecek.