Savunma Sanayii Başkanı Demir: Teknoloji ve Ar-Ge'ye yatırım desteğimiz devam edecek

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'de (TEI), ANKA platformuna güç verecek PD170 turbodizel havacılık motoru ile T625 Özgün Helikopteri'ne güç verecek TS1400 turboşaft motorunun testine katılıp, Katmanlı İmalat Atölyesi'nin açılışını yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, buradaki konuşmasında, "ürün" denildiğinde nihai ürünlerin altında bir dizi teknolojinin oluşması gerektiğini belirtti.

Dünya ölçeğinde rekabet için ileri teknolojilerin olması gerektiğini dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"O zaman 'alt teknolojiler.' dediğimiz malzeme teknolojileri, imalat yöntem ve teknolojilerine yatırım yapmanız gerekiyor, desteklemeniz gerekiyor. Savunma Sanayii Başkanlığı olarak bu konuda, çeşitli alanlarda desteklerimiz devam ediyor. Teknoloji ve Ar-Ge'ye yatırım desteğimiz devam edecek. TEI gibi önder kuruluşlarımız da paydaşlarla beraber bu çalışmalarını yapacaklar. Bunlar bizim teknoloji ve savunma sanayii yol haritamızda yapı taşları, temel taşları. Açılışını yaptığımız bu bina aslında bu temel taşlardan oluşuyor. Önemli olan temel taşlarının sağlam olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu temellere yatırım yapıyoruz. Türkiye'nin gerçek anlamda ilk jet motoru burada üretildi. TEI için küçük, Türkiye için büyük bir adım."

"Her türlü jet motorunu burada imal edebileceğiz"

TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit de söz konusu teknolojinin aslında Türkiye'nin yeni nesil imalat teknolojileri konusundaki yeni bir aşaması olduğunu söyledi.

Bu yeteneğin Türkiye'ye kazandırılması, 3 boyutlu imalat yöntemleri ve katmanlı imalat yöntemlerinin son yıllarda ciddi anlamda gündeme geldiğini anlatan Akşit, şöyle devam etti:

"Şirket olarak biz de bu konuda ciddi yatırımlar yapıyoruz. Hem insan kaynağına insan yetiştiriyoruz hem de ekipman, makine parkımızı teknolojiyle donatıyoruz. Şu anda açılışını yaptığımız sistemimizle Türkiye'de ilk defa elektron ışınıyla 3 boyutlu katmanlı olarak parça üretebilecek sistemin devreye alınmasına şahit oluyoruz. Bu sistemin önemi nedir? Daha önceki kullandığımız sistemde lazerle eriterek parça parça imal ediyordu... Parçayı elektron ışınıyla daha hassas yapıyor. Özellikle havacılıkta kullanılan titanyum gibi parçalar ısıyı düzgün kontrol etmezseniz imalat sırasında alev alıp yanabiliyor. Titanyum, magnezyum bu konuda çok meşhurdur. Yeni devreye aldığımız bu sistem, ısıyı çok dikkatli kontrol ederek titanyum parçaları da katmanlı imalatta imal etme yeteneğini bize kazandırıyor. Teknoloji geliştirme çalışmalarının en önemli dönüm noktası. İnşallah bu sistemle beraber Türkiye'de yaptığımız milli motorların titanyum alüminat kanatlarını da burada gerçekleştirmiş, başarmış olacağız. Her türlü jet motorunu burada imal edebileceğiz."