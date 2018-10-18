Savunma Sanayii Başkanı Demir, AA Finans Masası'na konuk olacak

ANKARA (AA) - Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yarın Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.
Demir, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Finans Masası'nda savunma sanayisindeki gelişmeler ve yürütülen projelerin seyrine ilişkin soruları yanıtlayacak, sektöre ilişkin hedeflere yönelik değerlendirmelerde bulunacak.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamaları, AA'nın internet sitesi "www.aa.com.tr"den yayımlanacak ve "@aa_finans" Twitter hesabından da anlık takip edilebilecek.
AA Finans aboneleri ise toplantıyı "aafinans.com" üzerinden canlı izleyebilecek.