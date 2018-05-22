"Savcılıktaki ifadem hayal ürünü" diyen FETÖ sanığı tutuklandı

- Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı - İfadeleri çelişkili bulunan ve tutuklu yargılanmasına karar verilen sanık İlyas Konuklar: - "Benim savcılık ifademi verirken psikolojim bozuktu. Savcılıkta verdiğim ifade hayal ürünüdür. Verdiğim isimler yalandır. 15 Temmuz'dan sonra sokaklara çıkıp darbeyi protesto ettim. MOBESE kayıtlarında görebilirsiniz. Benim bu örgüt ile alakam yoktur"