"Savcılıktaki ifadem hayal ürünü" diyen FETÖ sanığı tutuklandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı.
Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ilk duruşmasında, tutuklu 3 sanık ile 2 tutuksuz sanıktan biri hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, iddianamenin okunmasının ardından sanıklardan savunmalarını istedi. Sanıklar suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.
- "Savcılıkta verdiğim ifade hayal ürünüdür"
Tutuksuz sanıklardan İlyas Konuklar, savunmasında, suçlamaları reddederek, "Benim savcılık ifademi verirken psikolojim bozuktu. Savcılıkta verdiğim ifade hayal ürünüdür. Verdiğim isimler yalandır. 15 Temmuz'dan sonra sokaklara çıkıp darbeyi protesto ettim. MOBESE kayıtlarında görebilirsiniz. Benim bu örgüt ile alakam yoktur." diye konuştu.
Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık İlyas Konuklar'ın daha önce verdiği ile duruşmadaki ifadesinin çelişkisine dikkati çekip, tutuklanmasına karar verdi.
Duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık Bahri G'nin de tutuklama tedbirine başvurularak, yakalama emrinin çıkarılmasına hükmeden heyet, tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına karar verdi.
Mahkeme heyeti duruşmayı 28 Haziran'a erteledi.