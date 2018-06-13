Savcı Kiraz'ın şehit edilmesine ilişkin ilk iddianame hazırlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, 31 Mayıs 2015'te İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın makamında şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan ilk iddianamede, DHKP-C silahlı terör örgütünün üst düzeydeki karar organı olan merkez komitede yer aldığı belirtilen Faruk Ereren, Zerrin Sarı, Nuri Eryüksel, yine örgütün sözde genel komitesinde yer alan Mesut Demirel, Hüseyin Fevzi Tekin, Şadi Naci Özpolat, Şerafettin Gül, Seher Demir ve Musa Aşoğlu ile Mustafa Koçak, Deniz Özel, Cengiz Özel ve Mithat Öztürk, şüpheli olarak yer alıyor.

Başsavcılıkça onaylanan iddianamenin, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiği öğrenildi.

Muhabir: Muhammed Enes Can-Murat Kaya-Başak Akbulut Yazar