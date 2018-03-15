ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, "Kadın mutlu oldukça, yetiştirdiği çocuklarda özgüvenli olur. Kadın mutlu oldukça evde huzur da olur. Kadının mutlu olması toplumdaki barışla, refahla mümkündür." dedi.

Keçiören Belediyesince "Savaşta ve Barışta Kadının Rolü" sempozyumu Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlendi.

Sempozyumun açılışında konuşan Belediye Başkanı Ak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir" sözünün, şiddetin açtığı yaraları, aile toplumuna ve kurumuna verdiği sözü özetlediğini belirtti.

Savaşların toplumlara önemli tahribatlar açtığını, bundan en çok etkilenen kişilerin kadınlar ve çocuklar olduğunu dile getiren Ak, "Kadın mutlu oldukça, yetiştirdiği çocuklarda özgüvenli olur. Kadın mutlu oldukça evde huzur da olur. Kadının mutlu olması toplumdaki barışla, refahla mümkündür. Kadın merhameti, vicdanı ve zerafetiyle ve annelik rolüyle de toplumun değiştirici, bütünleştirici, iyileştirici gücüdür." dedi.

Kadının bakış açısına, vizyonuna toplumun ihtiyacı olduğunu söyleyen Ak, kadınların mutluluğu için belediye olarak çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

"Kadın istihdamının artması, meslek edinmelerinin desteklenmesi, sosyalleşmelerine imkan sağlanması ve çalışan kadının iş hayatında önünün açılması için pek çok çalışma yapılmaktadır. İnşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." diye konuşan Ak, Keçiören'de pek çok sığınmacı Suriyeli kadın olduğunu ve onlara destek olmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Sempozyumda, Arnavutluk Büyükelçiliği Müşaviri Dr. Nertila Doka, 15 Temmuz Gazisi Şerife Boz, Moldova Cumhuriyeti'ni temsilen Ardahan Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Nina Petrovici, Özbekistan'ı temsilen Dr.Sevilya Muradova, Ukrayna'yı temsilen Yrd. Doç. Dr. Svitlana Nesterova birer konuşma yaptı.







