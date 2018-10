Savaşın ortasındaki çocukları eğitimle kurtarıyor

İSTANBUL/ANKARA (AA) - Afganistan'da eğitim ve sağlık alanında yaptığı çalışmalarla milyonlarca kişinin hayatına dokunan Afgan Eğitim Enstitüsü (AIL) Üst Düzey Yöneticisi Dr. Sakena Yacoobi, ülkesinde terör örgütü Taliban ile savaşın en yoğun olduğu dönemde 30 bin kız çocuğu için yerin altında okul inşa eden, bugünse ülke genelinde 350 binden fazla kişiye eğitim imkanı sundu.

Yacoobi, verdiği zorlu eğitim mücadelesini ve enstitünün çalışmalarını AA muhabirine anlattı.

Ülkesi Afganistan'da terör örgütü Taliban'ın kız çocuklarının eğitim gördüğü okulunu kapatmasına karşı verdiği mücadeleyle tanınan Yacoobi, savaşın ortasında kalan çocukların eğitim imkanına kavuşmasıyla yüzlerinde oluşan tebessümün kendisini "motive ettiğini" söyledi.

"Eğitiminları güçlendirdiği inancındayım"

Yacoobi "Bu yüzden sürekli 3 aylıktan 16 yaşına kadar olan çocuklarla çalışıyor ve eğitime inanıyorum. Çünkü eğitimin güç verdiği, kadınları güçlendirdiği ve kadınlara statü verdiği inancındayım." diye konuştu.

Hem kadınların hem de erkeklerin iyi eğitim alması durumunda iyi birer lider ve vatandaş olabileceğini vurgulayan Yacoobi, "Ülkem Afganistan 40 yıldan bu yana savaşta ve halk eğitim alamadığı için cehaletten çok fazla acı çekti. Genç erkekleri ve kadınları birlikte eğitir, onlara farklı yaşam biçimleri öğretirseniz ülke ilerleyecek, onlar da değişecek ve hayatlarını değiştireceklerdir." dedi.

Yacoobi, eğitimli bireylerin gelecek nesiller için rol model olacağına işaret ederek, bu nedenle uzun yıllardan bu yana Afganistan'da eğitim faaliyetleri yürüttüğüne ve ilerleyen yaşına rağmen bu çalışmaları sürdürdüğüne dikkati çekti.

"Afganistan'da barışa ulaşmamızın tek yolu genç nesillerimizdir"

Çalışmalarına binlerce genç erkek ve kadınla devam ettiğini belirten Yacoobi, şunları kaydetti:

"Savaş devam etse de onlar çok umutlular. Sadece bir dakika onlardan uzak kalsam bu benim kalbimi incitiyor. Bu yüzden genç nesillerin sabırlı olması ve Afganistan'a barış getirmesi için onları sürekli teşvik ediyorum çünkü savaş bir çözüm olmayacak. Barış getirin. Afganistan'da barışa ulaşmamızın tek yolu genç nesillerimizdir. Kültüre saygı duyuyoruz, geleneğe saygı duyuyoruz fakat barışı aramalıyız. Afganistan'a barış gelmedikçe her zaman acı çekeceğiz."

Taliban'ın okulunu kapatmasına engel oldu

Yacoobi konuşmasında, terör örgütü Taliban'ın, kız çocuklarının eğitim gördüğü okulunu kapatmasına karşı verdiği mücadeleyi de şöyle anlattı:

"Her şeyden önce kültürümü gerçekten gözetiyorum. Her zaman başörtümü takıyorum. Müslümanım, İslam'ı seviyorum. İslam barıştır, savaş dini değil. Bu yüzden okulumu basanlar burada neler öğrettiğimi gördüler. Kültür, gelenek ve aynı zamanda eleştirel düşünmeyi öğretiyorum. Sonuç olarak, onlar sınıfıma gelen her genç kızın başörtüsü taktığını, İslam'ın gerçekten iyi temsil edicileri olduğunu gördüler. Bu yüzden başka bir şey yapamadılar ve okuluma dokunmadılar."

Öte yandan Yacoobi, bu süreçte okula gelip giden kişilere dikkat ettiğini ve yabancıların okula girmesine izin vermediğini belirtti.

"Kur'an'ın kadın ve insan haklarından bahsettiğini göreceksiniz"

Afgan eğitim gönüllüsü Yacoobi, okullarda ayrıca akademik Kur'an-ı Kerim dersi verdiklerini ve Kur'an ayetlerinin anlamını öğrenmeye yönelik çalıştıklarını vurguladı.

Yacoobi, şöyle devam etti:

"Kur'an-ı sadece ezberlemek için değil, ne anlatmaya çalıştığını bilerek öğrenirseniz Kur'an'ın kadın ve insan haklarından bahsettiğini göreceksiniz. (Teröristler) Beni durdurup kadınlara eğitim vermemin iyi bir şey olmadığını söylediklerinde 'Kur'an kadınları eğitmemiz gerektiğini söylüyor, eğitmememiz gerektiğini değil' şeklinde karşılık verdim."

Gençlere çağrı

Uzun yıllardan bu yana verdiği eğitim mücadelesini sürdüren Yacoobi, gençlere seslenerek, "Tüm zorluklara engellere rağmen güçlü olun, çok çalışın. Dürüst olun. Kültürünüzün, ülkenizin ve dininizin kıymetini bilin. Birlik ve beraberlik içinde çalışırsanız başarılı olursunuz." çağrısında bulundu.

Eğitime ulaşamayan nüfuslara en yüksek düzeyde yerel eğitim sağlayan Yacoobi'ye 2018 TRT World Forumu kapsamında "2018 TRT World Citizen Eğitimci Ödülü" takdim edildi.

Yacoobi, Afgan halkının on yıllarca süren savaş ve çatışmalar sonrası karşı karşıya kaldığı eğitim ve sağlık hizmetleri eksikliğini gidermek amacıyla 1995'te AIL'yi kurdu. Yacoobi'nin kurduğu eğitim enstitüsü, doğrudan ya da dolaylı olarak milyonlarca Afgan'ın hayatını etkiledi. AIL, Yacoobi'nin liderliğinde topluluklara ve bireylere yardım eden yenilikçi bir organizasyon olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

Yacoobi, 2015'te eğitim alanındaki öncülerden WISE ödülüne layık görülmüş ve ödül eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama tarafından kendisine takdim edilmişti. Yacoobi, ayrıca 2005'te Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti.