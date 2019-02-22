Savaşçı'dan Şifaiye Özel Eğitim Uygulama Okuluna ziyaret

SİVAS (AA) - Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Şifaiye Özel Eğitim Uygulama Okulunu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Savaşçı, Şube Müdürü Süleyman Bektaş ile Şifaiye Özel Eğitim Uygulama Okuluna giderek Okul Müdürü Zafer Çıtak ile bir süre görüştü.

Okulun durumu hakkında Çıtak'tan bilgi alan Savaşçı, daha sonra bazı sınıf ve eğitim atölyelerini gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Eğitim uygulamaları hakkında öğretmenlerle görüşen Savaşçı, ev ortamının yaşatıldığı uygulama evini de ziyaret ederek öğrencilerle önlük takıp çorba pişirdi.