Savaşçı, öğretmenlerle bir araya geldi

SİVAS (AA) - Sivas Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, bilimsel proje ve çalışmalarda görev alan öğretmenlerle bir araya geldi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Savaşçı, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Destekleme Programı kapsamında Sivas Bilim ve Sanat Merkezince hazırlanan "Sultanşehir Bilimle Şenleniyor II" projesi ve TÜBİTAK 4004 Programı kapsamında yürütülen "Doğa Ananın Çocukları" projesinde görev alan öğretmen ve akademisyenlerle buluştu.

Savaşçı, bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Sivas Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) bünyesinde gerçekleştirilen projelere katkı sağlayan öğretmen ve akademisyenlere teşekkür ederek, "Bilim ve Sanat Merkezimiz, ülkemizdeki en önemli merkezlerden bir tanesi. Sizler, bugüne kadar pek çok projeye imza atarak, öğrencilerimize bilimsel ve analitik düşünmenin kapılarını araladınız ve onlara ilham verdiniz. İnanıyorum ki bu çalışmalarınız artarak devam edecektir. Ben hepinize özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Savaşçı, daha sonra öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Programa, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Süleyman Bektaş ve Sivas BİLSEM Müdürü Adem Uzun da katıldı.

