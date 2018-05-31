Savaşçı öğrencilerle sahur yaptı

SİVAS (AA) - Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Şarkışla Anadolu Lisesi Aşık Veysel Kız Pansiyonu'nda düzenlenen sahur programına katıldı.

Öğrencilerle bir süre sohbet ederek sorunlarını dinleyen Milli Eğitim Müdürü Savaşçı, "Velilerimizin bilmesini istiyoruz, çocuklarımızın yediğinden bizler de yiyoruz. Eskiden devlet kapılarından bürokrat alanlarına girmek zordu, bürokratı görmek zordu. Bunu ilk başta Sayın Cumhurbaşkanımız yıktı, halkın içine girdi, bu defa biz yapacağız." diye konuştu.

Çocukların kendilerine bir emanet olduğunu aktaran Savaşçı, "Onlar bizim evlatlarımız elbette yerinde ziyaret edeceğiz ve sıkıntılarını dinleyeceğiz ve bugün bunun için buradayız." dedi.

Programa, Şarkışla Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Ergen, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dursun Yıldırım, Milli Eğitim Şube Müdürü Murat Kalkan, öğretmenler ve pansiyonda kalan kız öğrenciler katıldı.