Savaşçı, iftarda gazetecilerle bir araya geldi

SİVAS (AA) - Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sivas’taki basın kuruluşlarının temsilcileri ve gazetecilerle iftar programında bir araya geldi.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, öğretmenevinde düzenlenen programda Savaşçı, iftar öncesinde basın mensuplarıyla bir süre sohbet etti.

Savaşçı, iftarın ardından yaptığı konuşmada, kurum faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tamamlanan, devam eden, planlanan proje ve yatırımlar hakkında basın mensuplarına bilgi veren Savaşçı, "Sivas’ta devam eden eğitim yatırımları 555 milyon liraya ulaştı. Yatırım anlamında gereken her şey yapılmış durumda. Son teknoloji ile donatılmış, modern eğitim yuvalarımızın yanı sıra mevcut okullarımızın bakım ve onarımlarıyla ilgili de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmalar için 22 milyon liranın üzerinde bir ödenek aktarımı var. Yani kaynak sıkıntımız söz konusu değil. Bize düşen, bu modern eğitim yuvalarımızda eğitim-öğretimi en iyi, en kaliteli şekilde çocuklarımızla buluşturmaktır. İnşallah, ben ve çalışma arkadaşlarımız bu yönde var gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Savaşçı, okuma yazma seferberliğinin Sivas’ta başarılı bir şekilde devam ettiğini de belirterek, "Son 4 yılda okuma yazma kursuna katılan kursiyer sayısı 2 bin 984 kişi iken, 5 Şubat-15 Mayıs tarihlerinde 12 bin kişi kurs için kayıt yaptırdı. Okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız da oy kullanma işlemi sırasında tespit edilecek. İlimiz genelinde okuma yazma bilmeyen tüm vatandaşlarımıza ulaşmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Savaşçı, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İftar programına İl Milli Eğitim Müdür yardımcıları Dursun Yıldırım ve Halil Kurt ile şube müdürleri Fehmi Tutkun ve Mehmet Başcil de katıldı.



