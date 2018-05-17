Savaş mağduru çocuklara oyuncak

KAYSERİ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde Kilis’teki konteyner kentlerde yaşayan savaş mağduru çocuklar için başlatılan oyuncak toplama kampanyasına Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Avrasya Gençlik Kulübü de katıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, NNYÜ Avrasya Gençlik Kulübü, oyuncak toplama kampanyası kapsamında üniversite kampüsündeki fakültelerde stant açarak oyuncak topladı.

Öğrenciler başta olmak üzere akademik ve idari personel, evlerinden getirdikleri veya satın aldıkları oyuncakları stantlara bırakarak kampanyaya destek verdi.

İki gün boyunca toplanan oyuncaklar, Avrasya Gençlik Kulübü üyesi öğrencileri tarafından üniversitenin tahsis ettiği araçla konteyner kentlerde yaşayan Suriyeli çocuklara teslim edilmek üzere Kilis’e götürüldü.

"Her bir oyuncak bir gülümseme" sloganıyla NNYÜ’de toplanan oyuncaklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri aracılığıyla konteyner kentlerde yaşayan, savaş mağduru masum çocuklara dağıtıldı.